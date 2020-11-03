Маленькой Вике требуется курсовое лечение

У полуторогодовалой Вики детский церебральный паралич.

— Моя дочка родилась в срок, и было все хорошо, но вскоре я стала замечать, что мышцы рук у Вики постоянно в тонусе – она держала кулачки крепко сжатыми даже во время сна. В полгода дочка не переворачивалась, не сидела, как другие дети этого возраста. В год врачи поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама Вики Анна Зайцева.

Родители постоянно возят Вику на консультации к разным специалистам и на множество процедур.

— Дочка проходила массаж, ЛФК, физиолечение за счет государства и курсы восстановления в реабилитационных центрах, оплатить которые нам помогали родственники и друзья. После каждого курса у Вики появлялись новые навыки: она научилась ползать, ходить, держась за опору, делать шаги с поддержкой за одну руку, начала говорить. Занимается дочка хорошо, старается! — говорит Анна.

По ее словам, врачи считают Вику перспективным ребенком. Ей необходима реабилитация каждые три месяца, пока малышка не начнет ходить самостоятельно.

— У Вики задержка физического развития с первого года жизни. Она нуждается в проведении восстановительного лечения, цель – научить девочку стоять и ходить без опоры, — говорит невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 249 200 рублей. 43 100 рублей перечислено из средств, собранных для Прохора Черепанова. Необходимо собрать 206 100 рублей. Семья Вики просит о помощи.

— За счет бюджета такое количество курсов не предоставляется. За время лечения Вики мы потратили все, что у нас было. Воспитываем двух дочерей, я в отпуске по уходу за ребенком, собрать нужную сумму нет возможности. Помогите, пожалуйста! — говорит Анна.

Помочь Вике можно по ссылке .

Фото из архива семьи