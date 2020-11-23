За год доля вакансий с удаленным режимом работы в регионе выросла в два раза

Доля вакансий, в которых есть прямое предложение удаленного режима работы, составляет 5%, для сравнения, в 2019 году такие условия были только в 2,5% вакансий. В СФО — 3,4% и 1,9% соответственно. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, проанализировав ситуацию с предложениями по удаленной работе в Новосибирской области в октябре.

— Хотя мы видим долю удаленных вакансий в 5%, реально их больше, так как не во всех вакансиях есть отметка об удаленном режиме работы. Например, ищется человек в офис, но по факту компания работает в гибридном графике. Просто пока это воспринимается, как временная мера на период пандемии, — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

По ее словам, чаще всего «удаленку» предлагают в сферах IT (59% всех вакансий с дистанционной занятостью относятся именно к этой профессиональной области), продажах (17%), маркетинге (12%), науке и образовании (11%) и для административного персонала (9%). При этом, средняя предлагаемая в октябре зарплата для удаленных сотрудников в Новосибирской области – 70 000 рублей.

Что касается спроса на персонал с удаленным режимом работы, то в Новосибирской области с большим отрывом лидируют компании из сферы информационных технологий (52% всех вакансий с дистанционной занятости открыты компаниями этой отрасли), на втором месте образовательные учреждения (12%) и на третьем — банки (10%).

— В IT тренд такой: компании массово и окончательно освоили «удаленку», и те, кто раньше не умели и не хотели работать удаленно, теперь оказались в такой ситуации, что жизнь их заставила всему этому научиться. Теперь, с новыми навыками, они начали подбирать персонал удаленно, и в регионах появились вакансии в IT-области от столичных компаний с тем уровнем зарплат, который соискателям предлагают в Москве. Это общая картина по стране — зарплаты в ИТ в Москве и регионах выравниваются. И если раньше иногородние компании предлагали соискателям переезд, то теперь все больше вариантов удаленной работы, когда компания и сотрудник находятся в разных городах, а иногда и государствах. Для региональных работодателей это, безусловно, обострение конкуренции за специалистов и необходимость подтягиваться к московским условиям, и они касаются не только уровня зарплат, — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

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