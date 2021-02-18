За год количество индивидуальных инвестиционных счетов сибиряков выросло вдвое

К началу 2021 года у жителей Сибирского федерального округа были открыты 430 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Их число, по сравнению с началом 2020 года, выросло в два раза. По числу ИИС Сибирь занимает третье место в России среди федеральных округов, уступая только Центральному и Приволжскому федеральным округам, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России

Почти 80% от общего числа открытых жителями Сибири ИИС приходятся на пять регионов: Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области, а также Алтайский край. В Новосибирской области открыты 70,4 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. По сравнению с началом 2020-го, их число также возросло в два раза.

— Основное преимущество ИИС — его легко открыть, для этого достаточно обратиться к брокеру или доверительному управляющему. Обычно лицензии на эти услуги имеют банки или финансовые инвестиционные компании. В банках часто предлагают этот вид инвестирования в качестве альтернативы банковскому вкладу, но доходность по таким счетам не гарантирована, и деньги на них не застрахованы государством, — поясняет Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

К преимуществам ИИС относится возможность выйти на биржу с небольшой суммой денег и получить поддержку от государства в виде налогового вычета.

— С помощью такого счета можно ежегодно получать один из двух видов вычета. Первый вариант — 13% от внесенной за год суммы, но не более 52 тысяч рублей и при условии уплаты НДФЛ в бюджет. Второй — единоразово оформить вычет, позволяющий не платить НДФЛ со всего инвестиционного дохода, полученного за весь срок владения счетом, — комментирует начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич. — Чтобы получить один из этих вычетов, нужно не закрывать ИИС в течение трех лет после его открытия.

Максимальная сумма, которую можно положить на ИИС, — 1 млн рублей в год.

В случаях, если вам вместо вклада предлагают открыть ИИС, но при этом не разъясняют различия между этими инструментами и не предупреждают о сопутствующих рисках, эксперты рекомендуют воздержаться от сделки и сообщить в интернет-приемную Банка России о факте мисселинга.