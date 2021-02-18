Банк «Левобережный» предлагает разместить бивалютный депозит с повышенной доходностью

Средняя ставка по ним в Банке «Левобережный» составила 9,8% годовых по итогам 4 квартала 2020 г.

Воспользоваться бивалютным депозитом может любой клиент банка, но чаще всего его размещают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Продукт подойдет тем, кто хочет купить валюту ниже текущего курса, или тем, кто хочет продать валюту и ждет повышения курса. Для оформления бивалютного депозита достаточно выбрать срок, базовую и альтернативную валюту возврата, а также зафиксировать курс, по которому вы хотите конвертировать валюту на момент окончания срока размещения депозита. Минимальная сумма размещения – 100 000 USD/EUR или 500 000 CNY.

Допустим, текущий курс – 74 руб. за USD, но вы хотите купить 100 000 USD по курсу 73,50 руб. Если вы разместите бивалютный депозит, зафиксируете целевой курс и дату возврата депозита через 7 дней, то получите повышенный доход по ставке 9% годовых. За день до окончания депозита банк проверяет биржевой курс. Если он меньше 73,5 руб., то вам вернется 100 000 USD + 9% годовых, если больше, то вы получите 7,35 млн руб. + 9% годовых.

Бивалютные депозиты пользуются все большей популярностью среди клиентов Банка «Левобережный» (ПАО). Получить консультацию по открытию депозита и другим услугам в сфере ВЭД можно в отделениях банка или в валютном управлении по телефону 8-800-3333-555.

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