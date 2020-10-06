За господдержкой обратились 64% от числа налогоплательщиков региона

— Я ставил задачу своим коллегам по правительству, чтобы все предприниматели Новосибирской области знали о доступных им мерах поддержки, которое оказывает государство с федерального и регионального уровня. И те предприниматели, которые имеют право на такие меры поддержки, максимально ими воспользовались, чтобы те средства, которые по поручению Президента государство выделило на восстановление экономики регионам, были максимально использованы на территории Новосибирской области, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

По словам министра экономического развития Льва Решетникова, в Новосибирской области для поддержки бизнеса и преодоления последствий новой коронавирусной инфекции реализуется комплекс мер, направленный на максимально полное использование федеральных и региональных мер поддержки, а также осуществляется информирование хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года, налогоплательщики, включенные в реестр субъектов среднего и малого предпринимательства, имели право на подачу заявления на выплату субсидии в целях частичной компенсации затрат на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. За апрель было выдано около 20 тысяч субсидий на 976,5 млн, за май около 21 тысяч на почти 950 млн рублей. Всего за мерой поддержки обратилось 64% от общего числа налогоплательщиков, на которых потенциально распространялась выплата субсидий, 85% от общего количества заявлений были удовлетворены. Также налогоплательщики имеют право на предоставление отсрочек, рассрочек, по уплате налоговых платежей и страховых взносов. Всего поступило 296 заявлений. При этом 86,5% от общего количества поданных заявлений, 256 заявлений на сумму 519,5 млн рублей, были одобрены.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области