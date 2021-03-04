За месяц в России подорожали машины 25 марок

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в феврале 2021 года по сравнению с январем. По итогам месяца, в России подорожали машины 25 марок. Средний рост цен составил 2,1%.

Автомобили премиальных брендов подорожали в среднем на 3,1%, сильнее других выросли в цене Audi и Genesis — на 6,4 и 6,3 процента соответственно. Масс-маркет подорожал на 1,4%, автомобили наиболее популярных марок увеличились в стоимости: Kia — в среднем на 2%, Nissan — на 1,7%, Hyundai — на 1,3% и Skoda — на 1%.

Среди модификаций резко прибавил в цене 150-сильный Citroen C4 в комплектации SHINE Ultimate с автоматической коробкой передач: плюс 16,2% или 230 000 рублей. Однако средняя стоимость модели выросла всего на 0,2%. На 14,4% и 13,5% (плюс 448 000 рублей) подорожали 200- и 249-сильные бензиновые Land Rover Discovery Sport в версии Standart. Еще один представитель марки — Velar (300 л.с., комплектация SE) — стал дороже на 13,2% (744 000 рублей).

Среди автомобилей не премиальных брендов выросли в цене только что появившиеся на рынке электрокар JAC iEV7S (плюс 8,7%, 200 000 рублей) и JAC J7 (плюс 5%, 50 000 рублей). Также подорожали Chevrolet Spark (плюс 5,4%, 50 000 рублей), Hyundai H-1 (плюс 7,2%, 180 000 рублей) и Sonata (плюс 4,8%, 98 000 рублей), Kia K900 (плюс 4,5%, 200 000 рублей) и пара кроссоверов — Hyundai Palisade (плюс 4,2%, 150 000 рублей) и Kia Mohave нового поколения (плюс 4,3%, 150 000 рублей). За пределами рейтинга среди не премиальных, но популярных автомобилей, заметно подорожали Chery Tiggo 4 (плюс 3,7%, 40 000 — 60 000 рублей) и Tiggo 8 (плюс 3,4%, 60 000 рублей), Kia Sorento (плюс 3,8%, 100 000 рублей), Toyota Corolla (плюс 3,5%, 56 000 рублей).

Наиболее значительный рост цены за Audi S8: 571-сильный седан стал дороже на 800 000 рублей. Сильно подорожали и A8: самые мощные версии (60 TSFI ) — на 669 000 рублей, 55 TSFI — на 561 000 рублей, 45 TDI — на 471 000 рублей. В итоге за прошедший месяц подорожали 18 моделей Audi. Прежний прайс остался только у RS Q8, e-tron и e-tron Sportback.

В числе автомобилей с рекордным ростом цен в абсолюте оказались также Land Rover Velar с 300-сильными дизельными моторами — они подорожали на 706 000-744 000 рублей (плюс 12,6-13,2%), Genesis G90 — на 650 000-665 000 рублей (плюс 9-11,2%), Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC — на 650 000 рублей (плюс 4,2%).

Некоторые модели разных марок в отдельных комплектациях стали доступнее. В их число попал Citroen C4: бензиновые 150-сильные версии с АКПП в комплектациях FEEL EDITION (минус 26 000 рублей или 1,7%) и SHINE (минус 90 000 рублей или 5,5%), 115-сильные FEEL EDITION на «механике» (минус 47 000 рублей или 3,4%) и SHINE на «автомате» (минус 57 000 рублей или 7%), а также дизельный вариант FEEL EDITION с механической трансмиссией (минус 57 000 рублей или 3,9%). Помимо них чуть дешевле стали Lexus RX 350 AWD в комплектации Premium (минус 43 000 рублей или 0,9%) и Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Особая Серия (минус 42 000 рублей или 0,5%).