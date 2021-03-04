В Новосибирск идет потепление до 0°С

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 5 по 7 марта в Новосибирске ожидаются осадки в виде снега, метель, температура воздуха повысится до 0°С – это может осложнить дорожную обстановку, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

5 марта: температура ночью -6..-8°С, днем -1..-3°С, ночью ветер юго-западный 8-13 м/с, днем западный 12-17 м/с. Облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица.

6 марта: температура ночью -5..-7°С, днем 0..-2°С, ветер западный, ночью – 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем – 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ожидается снег, днем – мокрый снег, метель.

7 марта: температура ночью -5..-7°С, днем -1..-3°С, ночью ветер западный 7-12 м/с, днем – юго-западный 5-10 м/с. Ночью ожидается местами умеренный снег, метель, днем – мокрый снег.

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам города Новосибирска 4 марта, с 16 до 24 часов, 5 марта с 7 до 12 часов и с 14 до 24 часов.

— Это связано с ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде снега). влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования, — уточнили в мэрии.

Ограничение распространяется на автомобили, ширина которых превышает 2,5 метра, высота – 4 метра, длина (включая один прицеп) – 15 метров, а также транспортные средства, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/час.

На период временного ограничения движения большегрузов установят необходимые дорожные знаки или иные технические средства организации дорожного движения.