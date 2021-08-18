За нарушение антиковидных норм в Новосибирской области закрыли магазин одежды

За нарушение санитарных норм в Новосибирской области приостановлена деятельность магазина.

— В ходе проверки специалистами Роспотребнадзора было установлено, что в магазине не проводится обработка дезинфицирующими веществами, отсутствуют средства обеззараживания (септики), — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по НСО.

На предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Судебные приставы опечатали магазин и предупредили предпринимателя об ответственности в случае незаконного возобновления работы. В дальнейшем они будут вести периодические проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.