Регионы получат 20 миллиардов рублей на ускоренное строительство жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 20 млрд рублей будет направлено ряду регионов России из бюджетов 2023—2024 годов на опережающее строительство жилья и инфраструктуры для расселения аварийного жилого фонда.
— Ряд субъектов Российской Федерации готовы приступить к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Бóльшая часть – свыше 13 млрд рублей – пойдёт именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жильё, — рассказал премьер-министр на заседании правительства. — Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир. И как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что правительство ускорит расселение аварийного жилья за счет совершенствования механизма предоставления финансирования регионам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ. В целом программу расселения аварийного жилья планируется завершить в основных регионах РФ в 2023 году
Новую программу расселения аварийного жилья запустят уже в этом году. Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает расселение аварийного жилья до конца 2024 года, признанного таковым до 1 января 2017 года. На программу выделят 45 миллиардов рублей. К этому сроку власти переселят 530,9 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилья.
— Для области в настоящий момент определены лимиты средств госкорпорации ДОМ.РФ на реализацию этой программы в размере 3,9 млрд рублей — на расселение аварийных многоквартирных домов признанных таковыми до 1 января 2017 гола, — подчеркнул Архипов. — В 2019 – 2021 годах на расселение будет направлено 1.5 млрд рублей. Соответственно на 2022 год мы формируем заявку на 2,4 млрд рублей.
По его словам, ускоренная реализации региональной программы позволит завершить расселение граждан на два года раньше запланированного срока, а также сократить расходы местных бюджетов на софинансирование, прогнозно, на 200 млн рублей.
Судя по данным, представленным на слайдах министра, в 2019 году в область на расселение ветхого и аварийного жилья должно было поступить 488,5 млн рублей, поступило 486.5 млн, в 2020 — 269,57 млн и 80,9 млн, в 2021 — 726,49 млн и 299,13 млн руб соответственно.
Всего на финансирование программы заложено 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) средства муниципальных образований. Сроки реализации программы предлагается сократить до 2023 года.
Фото: pixabay.com автор: sas1000
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать