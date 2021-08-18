Регионы получат 20 миллиардов рублей на ускоренное строительство жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 20 млрд рублей будет направлено ряду регионов России из бюджетов 2023—2024 годов на опережающее строительство жилья и инфраструктуры для расселения аварийного жилого фонда.

— Ряд субъектов Российской Федерации готовы приступить к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Бóльшая часть – свыше 13 млрд рублей – пойдёт именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жильё, — рассказал премьер-министр на заседании правительства. — Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир. И как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что правительство ускорит расселение аварийного жилья за счет совершенствования механизма предоставления финансирования регионам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ. В целом программу расселения аварийного жилья планируется завершить в основных регионах РФ в 2023 году

Новую программу расселения аварийного жилья запустят уже в этом году. Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает расселение аварийного жилья до конца 2024 года, признанного таковым до 1 января 2017 года. На программу выделят 45 миллиардов рублей. К этому сроку власти переселят 530,9 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилья.

— Для области в настоящий момент определены лимиты средств госкорпорации ДОМ.РФ на реализацию этой программы в размере 3,9 млрд рублей — на расселение аварийных многоквартирных домов признанных таковыми до 1 января 2017 гола, — подчеркнул Архипов. — В 2019 – 2021 годах на расселение будет направлено 1.5 млрд рублей. Соответственно на 2022 год мы формируем заявку на 2,4 млрд рублей.

На заседании правительства Новосибирской области в начале августа министр ЖКХ Денис Архипов сообщил, что регион формирует заявку на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки в целях ускорения реализации региональной программы по расселению ветхого и аварийного жилья.

По его словам, ускоренная реализации региональной программы позволит завершить расселение граждан на два года раньше запланированного срока, а также сократить расходы местных бюджетов на софинансирование, прогнозно, на 200 млн рублей.

Судя по данным, представленным на слайдах министра, в 2019 году в область на расселение ветхого и аварийного жилья должно было поступить 488,5 млн рублей, поступило 486.5 млн, в 2020 — 269,57 млн и 80,9 млн, в 2021 — 726,49 млн и 299,13 млн руб соответственно.

Всего на финансирование программы заложено 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) средства муниципальных образований. Сроки реализации программы предлагается сократить до 2023 года.