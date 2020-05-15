За нарушение масочного режима в Новосибирске были пойманы 19 пассажиров общественного транспорта

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за полтора месяца составлено и направлено в суд 1064 протокола по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 205 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 104 присуждены штрафы на сумму более 1,4 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 16 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 13 о госпитализации.

Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено около 800 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила 525,5 тыс. рублей.

Продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности. 13 мая представителями органов власти выявлены нарушения в транспортной компании «Азбука логистики». Здесь персонал не соблюдал масочный режим, у водителей междугородних перевозок не фиксировалась температура тела, отсутствовало помещение для самоизоляции. По данному факту возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Представители управления Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с региональным минпромторгом вновь установили нарушения санитарного законодательства в продовольственной сети. Так, при проверке одного из супермаркетов «Лента» было выявлено отсутствие головного убора у сотрудника торгового зала. В результате проверки уполномоченными лицами возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ. В пресс-службе подчеркнули, что всего по этой статье на юридических лиц составлен и направлен в суд 61 административный протокол, из них по 40 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, вынесено 13 решений о приостановлении деятельности.

Кроме этого, на территории региона продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в торговых предприятиях и на транспорте. Сотрудниками регионального минтранса совместно с полицией проведены рейдовые мероприятия на остановочных пунктах площади Калинина и площади Маркса в Новосибирске, в ходе которых было проверено соблюдение масочного режима пассажирами и водителями подвижного состава пассажирского транспорта. По итогам проверок составлены и переданы материалы в суд для вынесения решения о мере наказания по 19 эпизодам на пассажиров, которые находились в автобусах без индивидуальных средств защиты (масок).

— С экипажей автобусов и троллейбусов, нарушивших масочный режим, сотрудниками минтранса взяты объяснения для дальнейшей административной работы с руководителями транспортных предприятий. Также проведены разъяснительные беседы с пассажирами, ожидавшими общественный транспорт на остановочных пунктах. Подобные рейдовые мероприятия сотрудников минтранса и полиции будут продолжены, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото Юлии Даниловой