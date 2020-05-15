Когда в Новосибирске откроют пляжный сезон?

— Решение об открытии пляжей принимается после специально проведенных работ и получения экспертных заключений. Пока таких документов и решений нет, работа ведется, — пояснил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что в этом году в Новосибирске наблюдается ранняя весна, которой не было уже давно.

— Как только будут получены экспертные решения, будет приниматься решение какие пляжи и где будут открыты для купания, — добавил мэр.

В июле 2019 года в Новосибирской области официально было открыто 13 пляжей, из них 5 в Новосибирске — Пляж «Наутилус» (Горский жилмассив, левый берег Оби), в том числе 4 на водохранилище: ПКиО «У моря Обского», «Бумеранг», «Детский» и «Звезда». В ноябре 2019 года стало известно, что самый популярный городской пляж «Наутилус» будет закрыт на два года из-за строительства ледового дворца спорта.

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