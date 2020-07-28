За нелегальный техосмотр введена уголовная ответственность

С 27 июля вступили в силу изменения в статью 171 Уголовного кодекса РФ о незаконном предпринимательстве, согласно которым деятельность операторов техосмотра, не аккредитованных в Российском союзе автостраховщиков (РСА), теперь является незаконным предпринимательством и подлежит уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе РСА.

— Это новшество должно стать серьезной преградой на пути лжеоператоров техосмотра, пытающихся заниматься незаконным предпринимательством, — отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

По его словам, чтобы пройденный автовладельцем техосмотр имел силу, а диагностическая карта была настоящей, автовладельцу рекомендуется убедиться, что оператор, у которого он проходит техосмотр, имеет аккредитацию в РСА. Например, это можно проверить на сайте РСА, где имеется информация об аккредитованных операторах.

— Если автовладелец пройдет техосмотр у неаккредитованного оператора, то данные о такой диагностической карте не попадут в ЕАИС ТО, а автовладелец впоследствии не сможет купить полис ОСАГО, — предупредил Сергей Ефремов.

Он также напомнил, что если аккредитованный оператор технического осмотра будет нарушать правила проведения ТО, то он может быть привлечен к административной ответственности.

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