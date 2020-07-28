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Минсельхоз области ищет инвестора для создания рыбного питомника

Пока местные рыбоводы закупают икру в европейской части России.
  • 28/07/2020, 17:51
Автор: Евгения Серёгина
рыба
«Хотелось бы расти, чтобы рыба стала более доступной на наших рынках».

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ищут инвестора для создания рыбного питомника, где рыбоводы региона и других областей Сибири могли бы закупать икру. Пока они её приобретают большей частью в европейской части России. Об этом сообщил заместитель главы областного минсельхоза Виктор Апанасенко. Сумму предполагаемых инвестиций в проект чиновник пока назвать затрудняется.

Мы посмотрели два предприятия с УЗВ (Установка закрытого водооборота. — Ред.) из трёх, — говорит замминистра. — Нам необходим свой рыбопитомник, потому что в основном малька привозят из средней полосы России. Ежегодно на рыбохозяйственную деятельность из бюджета выделяются субсидии на общую сумму в 20 млн рублей: 50% на рыбопосадочный материал и 50% на технику и оборудование. Этого, конечно, недостаточно. Считаю, что со временем надо увеличивать эту сумму. Если мы хотим наращивать объёмы, значит, необходимо оказывать более существенную поддержку.

Одно из предприятий с УЗВ, о которых говорит Апанасенко, — ООО «Новые технологии». Напомним, что три года назад здесь стали первыми использовать УЗВ для разведения осетра, стерляди, нельмы, которых предприятие реализует через сеть «Добрянка» и рестораны. Как рассказывает директор компании Владимир Кострубов, из-за пандемии ресторанные поставки прекратились, но специфика отрасли позволяет, как минимум, удержаться на плаву.

Мы надеемся, что они (Рестораны. — Ред.) скоро откроются, потому что 50% продукции у нас забирают рестораны, — говорит Кострубов. Мы ближе к тому покупателю, который нашу продукцию продаёт – рестораны, сеть. По крайней мере у сетей заявка не снизилась. Они даже её нарастили. Они брали 100 кг/мес., сейчас забирают уже 150 кг, то есть им уже чуть-чуть не хватает, надо побольше. Будем говорить так: у нас есть небольшая жировая прослойка, с которой мы можем пересидеть без реализации несколько месяцев. Мы же не просто сидим. У нас в это время рыба-то растёт, добавляет килограммы. Когда пойдёт реализация, мы свои килограммы вернём обратно в рублях. Килограмм стерляди оптом сегодня стоит 800 рублей.

При этом, по словам предпринимателя, несмотря на ситуацию с пандемией, объемы производства в компании не только не снизились, она продолжает развиваться. В планах на ближайшее время — на 100% загрузить цех, который работает вполовину мощности. В более дальней перспективе – получение икры в промышленных условиях здесь, на месте. Пока её приходится приобретать в Краснодарском крае.

Нам бы хотелось сегодня иметь помещение для своего родильного, детского поголовья, чтобы сами могли получать икру не только продавать на рынок, но ещё разводить и помогать природе, говорит директор предприятия. Хотелось бы, чтобы в Оби были хорошие ценные виды и породы. Одна голова стерляди, незаконно выловленная, стоит 13,5 тысячи рублей, осётр 136,6 тысячи рублей. Когда браконьерам попадает 5-6 штук, это, в пересчёте на штраф, целое состояние. Хотелось бы более дешёвую себестоимость, чтобы рыба была доступной. Берём икру с Краснодарского края. Там палатку поставили и заниматься можно. У нас не прокатит в 40-градусные морозы.

Ещё одной площадкой по выращиванию рыбы в искусственных условиях замкнутого водооборота стал исследовательский центр аквакультуры при НГАУ. Как рассказывает руководитель центра, доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сергей Севастеев, здесь в настоящее время выращиваются шесть видов рыбы, которые впоследствие реализуются в рыбные хозяйства Новосибирской области и соседних регионов. И если икру одних видов (осетровых), пока приходится приобретать в европейской части России, то другие виды здесь выращиваются с нуля.

Мы здесь разрабатываем новые технологии, рассказывает руководитель центра. Впервые в России мы полностью заводским способом получили личинку линя. Пока секретов всех не раскрываем. Эта технология будет патентоваться. Ещё одно направление однолетнее получение товарного карпа. Это комбинированная технология. В апреле проводим нерест, получаем личинку, подращиваем, выпускаем в водоём, и она успевает дорасти до товарного веса – 400-800 грамм за сезон. Обычно на это уходит 2-3 года, у нас вырастает за лето.

В планах центра, по словам Саватеева, разведение ещё двух новых видов.

У нас цикл идёт по полгода — с января по июнь, говорит он. Мы здесь около 3 млн штук сменяем одну за другой, в зависимости от температуры. Рыба попадает фермерам нашего региона и за его пределами на разведение. Товарной рыбой здесь заниматься невозможно. Это такая модель, где мы можем технологии обкатывать.

По информации Минсельхоза области, на территории региона протекает более 430 рек, имеются более 3 тысяч различных озёр. Основные водозаборные ресурсы — это озёра Чаны, Сартлан, Малые Чаны и Новосибирское водохранилище. Рыбоводством занимаются 207 предприятий, промышленным рыболовством – 52 организации, товарным – 155 организаций. Всего в рыбохозяйственной деятельности заняты более 2 тысяч человек. Практически в каждом районе задействована данная отрасль. Динамика по развитию – положительная. За прошлый год было выловлено 11 тысяч тонн рыбы (+17% к предыдущему году).

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