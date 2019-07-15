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За первое полугодие в регионе сдано 654 тыс. квадратных метров жилья

Новосибирская область занимает 11 место среди наиболее успешных регионов Российской Федерации по жилищному строительству.
  • 15/07/2019, 13:24
За первое полугодие в регионе сдано 654 тыс. квадратных метров жилья

Новосибирская область лидирует по темпам жилищного строительства в Сибирском федеральном округе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, за первое полугодие в регионе сдано 654 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 104,8% к уровню пошлого года, и 109,2% от плана на 2019 год.

Он подчеркнул, что по итогам января–мая 2019 года Новосибирская область занимает 11 место среди наиболее успешных регионов Российской Федерации по жилищному строительству.  Лидерами по строительству жилья в регионе в первом полугодии являются город Новосибирск, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, Мошковский, Искитимской, Ордынский районы.

Отмечается, что в настоящее время на территории Новосибирской области в разной степени строительства находятся 1 284 многоквартирных жилых дома общей площадью более 6,3 млн квадратных метров. В сфере контроля долевого строительства минстроя региона находятся 453 многоквартирных дома. Общее количество жилых домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников по договорам участия в долевом строительстве – 395, общей жилой площадью 3,3 млн. квадратных метров. Количество жилых домов, строительство которых фактически осуществляется с привлечением денежных средств с использование счетов эскроу – 10, общей жилой площадью 55,8 тыс. квадратных метров. Сегодня в регионе количество жилых домов и застройщиков, получивших проектное финансирование в кредитных организациях, а также количество застройщиков, обратившихся в кредитные организации для получения проектного финансирования равняется одиннадцати, общая площадь таких объектов составляет около 138,9 тыс. квадратных метров.

— Благодаря форсированию работ большая часть объектов может быть достроена после 1 июля на старых условиях. А в отношении объектов, которые требуют проектного финансирования, динамика одобрения заявок со стороны банков достаточно неплохая. Первые итоги достаточно оптимистичны, тем не менее, необходимо держать вопрос на контроле – нужно сопровождать каждый объект до ввода его в эксплуатацию, нужно сопровождать в рамках рабочих групп рассмотрение со стороны банков заявок застройщиков для того, чтобы переход на новую систему взаимоотношений, финансирования на территории Новосибирской области прошел наиболее гладко, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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