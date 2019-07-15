Зарплаты сибиряков выросли всего на 2%

Предлагаемая работодателями заработная плата в Сибирском федеральном округе составляет 35 500 рубля (данные за июнь 2019). Это на 15% ниже, чем в среднем по России. Наиболее высокое вознаграждение компании предлагают жителям Красноярска, Новосибирска и Иркутска. Скромнее всего предлагаемые зарплаты в Барнауле и Кузбассе. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter (hh.ru), проанализировав вакансии и резюме жителей Сибири.

Исследование показало, что зарплатные ожидания сибиряков на сегодняшний день составляют 35 500 рублей. Это на 22% ниже среднего ожидаемого вознаграждения (зарплаты, указанные в резюме), чем среднее значение по России.

— Если посмотреть на зарплаты, которые работодатели предлагают в городах, традиционно привлекательных для переезда сибирякам, то самое высокое традиционно, в Москве и Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

При этом, по данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», куда порядка 850 компаний вносят данные по реальным вознаграждениям, сравнение результатов I полугодия 2019 года с аналогичным периодом прошлого года показало равномерную положительную динамику уровня заработных плат. Процент роста наиболее ощутим у линейных руководителей и начинающих специалистов, порядка 4%.

Показатели динамики роста совокупного дохода значительно разнились в зависимости от федерального округа. Ни в одном округе не зафиксированы отрицательные значения в динамике. Динамика дохода в СФО составила 2,28%.

Фото: pixabay.com, автор- Mayya666