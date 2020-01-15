За первые две недели из Новосибирской области экспортировано почти 1,5 тыс тонн зерновой продукции

В январе 2020 года инспекторами регионального управления Россельхознадзора проконтролированы отправки зерновой продукции из Новосибирской области в Китай и Республику Казахстан общим объемом 1 470 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в КНР экспортировано 7 партий рапса весом 442 тонны и 2 партии льна весом 126 тонн, а в Республику Казахстан – 2 партии рапса весом 110 тонн и 10 партий пшеницы весом 765 тонн. Кроме того, в Республики Казахстан, Киргизия, а также в Израиль отправлено 27 тонн продуктов переработки зерна (крупа, мука, отруби, клетчатка). Вывоз всех партий с территории региона осуществлялся железнодорожным и автомобильным транспортом.

Отмечается, что все партии отгруженной подкарантинной продукции соответствовали фитосанитарным требованиям, а также требованиям безопасности Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

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