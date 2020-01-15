В 2019 году новосибирцы выиграли в лотерею более 57 млн рублей

Восемь жителей региона, купивших лотерейные билеты в почтовых отделениях, стали обладателями крупных сумм – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Почты России».

— Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России по всей стране приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обладателем выигрыша в размере более 1 млн рублей стал 171 клиент, в том числе трое новосибирцев, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 млрд рублей, а победителями лотерей стали более 22 млн человек, что превышает аналогичный показатель прошлого года (19 млн человек).

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России