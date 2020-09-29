За первый год ВТБ Мобайл подключил 240 тысяч абонентов

За это время абоненты оператора скачали сотни Тб трафика и проговорили десятки миллионов минут, при этом в период самоизоляции интернет-трафик на одного активного абонента вырос на 60%. В ближайшее время ВТБ Мобайл планирует расширить свое присутствие в регионах, запустить технологию виртуальных карт eSIM и еще более тесно интегрироваться с сервисами банка ВТБ (ПАО).

За прошедший год услуги ВТБ Мобайл стали доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большинство абонентов (55%) составляют мужчины, на женщин приходится 45%. Средний возраст – 41 и 44 года соответственно. За первый год работы у мобильного оператора появились свои рекордсмены: абонент из Санкт-Петербурга скачал 545 Гб трафика, а клиент из Москвы разговаривал 14 тыс. минут. Преимуществами безлимитных звонков внутри сети в сентябре воспользовались 57% абонентов.

По данным внутренних исследований, около 80% клиентов ВТБ Мобайл оценили тарифы как более выгодные, чем у предыдущего оператора. В среднем с сохранением номера к оператору переходят в 10 раз чаще, чем уходят от него. При этом до 100% услуг связи можно оплатить не рублями, а бонусами программы лояльности «Мультибонус». Среди преимуществ мобильного оператора – единый тариф в поездках по России, отсутствие платных подписок, а также возможность переноса неиспользованных остатков пакетов интернета, минут и SMS на следующий месяц.

Самыми популярными у клиентов способами пополнения счета оказались ВТБ-Онлайн, сайт и приложение ВТБ Мобайл, а также пополнение баллами «Мультибонс». При этом абоненты могут работать в ВТБ Онлайн, ВТБ Мои инвестиции или на сайте vtb.ru бесплатно. Абсолютное большинство (90%) воспользовались услугой, в том числе находясь в роуминге.

Число новых подключений к ВТБ Мобайл ежемесячно растет. Во многом это связано с тем, что клиенты получают максимум преимуществ от объединения мобильных и банковских сервисов. Например, управлять расходами можно как в приложении ВТБ Мобайл, так и в ВТБ Онлайн. Благодаря принципу «единого окна» можно получить консультацию по финансовым продуктам и решить любой вопрос по мобильной связи. Среднее время ожидания ответа в контакт-центре или чате – менее 1 минуты.

ВТБ Мобайл применяет качественные современные инструменты безопасности. За год оператор не зафиксировал ни одного случая с мошеннической подменой SIM благодаря внедренным мониторингам. Кроме того, ни один клиент не пострадал от непредвиденных списаний благодаря защите от платных подписок. На номерах всех абонентах стоит блокировка мошеннических звонков.

— Мы довольны результатами работы оператора за первый год. Клиенты ВТБ Мобайл выбирают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Это три преимущества, которые мы продолжаем активно развивать. В ближайшее время ВТБ Мобайл запустит еще ряд продуктов и появится в новых регионах. Это позволит нам в течение нескольких лет достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу банка ВТБ, — отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Максим Шарков.

Сегодня стать абонентом ВТБ Мобайл просто. Получить SIM-карту можно как в офисе ВТБ, так и дистанционно, заказав доставку на сайте оператора. Услуга доступна для всех жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба банка