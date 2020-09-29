Делаем бизнес удобнее: зачем нужна корпоративная карта?

Корпоративная банковская карта – это современное и мобильное средство оплаты, которое позволяет совершать покупки и оплачивать счета в интересах организации практически в любом месте и в любое время. Это особенно удобно, если у сотрудников компании есть частые траты, связанные с корпоративным закупом товаров, командировочными расходами, оплатой программного обеспечения и т.п.

Что нужно знать о таких картах:

Средства на корпоративной карте – это деньги компании с ее расчетного счета, которые списываются с него при ее использовании.

Корпоративные карты, также как и обычные, бывают дебетовыми и кредитными, именные и неименные, рублевые и валютные.

Корпоративные карты могут быть использованы как для снятия наличных, так и для безналичных операций.

Банк Акцепт предлагает Корпоративную карту Visa Бизнес!

Это именная карта, которая позволит вам:

безналичный расчет в любой точке мира

расчеты в интернете

взнос денежных средств на расчетный счет

выдача подотчетных средств (командировочные, хозяйственные расходы и т.д.)

круглосуточный доступ к денежным средствам на счете организации

контроль операций и лимитов в Интернет-банке

защита операций технологией разовых паролей 3D-Secure

пополнение и переводы с карты на карту по номеру карты

Сделайте бизнес удобнее с корпоративной картой от Банка Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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