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За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Новосибирске вырос почти на 55 %

Средняя цена на них, напротив, снизилась на 4,7 %.
  • 17/06/2019, 18:41
За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Новосибирске вырос почти на 55 %

За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Новосибирске вырос на 54,8%, при этом средняя цена на этот прогулочный водный транспорт снизилась на 4,7% и составляет сейчас 1 093 000 рублей, выяснили аналитики Авито. В целом по России средняя стоимость прибавила 7,4% за год и достигла 1 296 000 рублей.

Катера и яхты за год подешевели в шести из 23 крупнейших городов. Самое существенное снижение цены отмечено в Уфе (-26,5%). В остальных 17 городах цены выросли, сильнее всего – в Челябинске (+40,1%). Самые доступные яхты можно найти в Екатеринбурге (в среднем 700 000 рублей), а дороже всего они продаются в Москве (2 222 000 рублей).

Отмечается, что всероссийский рынок в 2019 году показал позитивную динамику как по предложению, так и по спросу. Число объявлений за год выросло на 8,9% по всей стране, увеличение отмечено в 13 городах, самое значительное – в Барнауле (+28,3%). В Новосибирске предложение возросло на 21,7%.

Интерес к приобретению яхт и катеров по всей России значительно возрос – на 21,2% за год. Увеличение спроса зафиксировано в 16 городах. Лидерами по этому показателю стали Казань и Новосибирск, где спрос вырос в полтора раза (+56,6% и +54,8% соответственно).

— В 2019 году россияне все больше задумываются о покупке яхты или катера. Для кого-то такая покупка — показатель статуса, для кого-то — новое увлечение. Из-за ограниченности личного бюджета не все могут позволить себе новинки, поэтому все большой популярностью пользуются поддержанные модели, которые можно найти на сайте Авито. Продавцы уловили растущий спрос и повысили среднюю цену на 7,4% за год – это осторожный шаг, который не отпугнул потенциального покупателя. При этом рост предложения на 8,9% разнообразил выбор, и, несмотря на общее подорожание, подобрать катер по своему бюджету стало легче, — прокомментировал руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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