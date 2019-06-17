Бывшему директору «ННИТО им. Я.Л. Цивьяна» огласили приговор

Центральный районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Михаила Садового, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере).

— В суде установлено, что директор ФГБУ «ННИТО им. Я.Л. Цивьяна» Садовой совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в декабре 2014 года – январе 2015 года издал приказ о премировании 10 сотрудников учреждения суммами от 640 тыс. до 4,1 млн. рублей. Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств. Таким способом Садовому и соучастнику (находится в розыске) удалось похитить средства федерального бюджета в размере свыше 10 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс – директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел.

В прокуратуре рассказали, что им добровольно частично погашен ущерб в размере 1,5 млн. рублей.

— Суд приговорил Садового к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей и с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на срок 2 года, — уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Ди⁠ректор ННИИТО Михаил Садовой был отстранен от должности в феврале 2018 года. 15 февраля с ним был расторгнут трудовой договор. В институте прошли обыски. В отношении Садового было возбуждено дело. 25 сентября его начал рассматривать Центральный районный суд. Садового обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как сообщала газета «Коммерсант», со ссылкой на материалы дела, Михаил Садовой выписывал работникам НИИТО завышенные премии, требуя от них вернуть часть полученных денег. Ущерб, нанесенный Минздраву России, превышает 10,7 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова