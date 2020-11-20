За сутки в Новосибирской области выявлено 186 случаев СOVID-19

На утро 20 ноября в регионе зарегистрировано 20 898 случаев COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1 341 ребенка. 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением (+177 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 77 лет и женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека.

— В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 60 пациентов, — говорится в сообщении.

Госпитализирован 51 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 544. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 640 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 863 516 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 611 жителей региона, 63 143 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 951 обращение, госпитализированы 26 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области