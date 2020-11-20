Хилокский рынок Новосибирска заинтересовал Минпромторг РФ

В Новосибирске, в рамках заседания рабочей группы по развитию оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации, созданной при Минпромторге России, прошло первое представление проекта закона о рынках. Новосибирск стал местом проведения такого заседания неслучайно — опыт города по части оптовых рынков будет базовым при проработке закона. И, соответственно, мастер-моделью для общероссийского тиражирования.

— В законе будут прописаны организующие параметры, необходимые для эффективного функционирования этого бизнеса, будет дана, так сказать, «схема сборки», — отметил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. — Первоосновой служит именно опыт Новосибирска, где формат оптового рынка развивается давно, эффективно. И олицетворяется, например, торговым центром «Хилокский». Да, по названию это ТЦ, но по функционалу — оптовый рынок. И «Фудсиб», разумеется. Оптовый рынок в городе — это сокращение «костов» для малого бизнеса, это в принципе другое качество бизнеса. Потому мы постарались в новом законе детально прописать эту реалию. Оптовый рынок сокращает излишние звенья между производителем агропродукции и конечным потребителем — в розничной торговле, в секторе HORECA. Если мы хотим, чтобы у нас развивались не только гигантские сетевые проекты, но и малый бизнес, нужно чтобы условный владелец ресторанчика или кафе где-то мог неразорительно для себя закупать продукты. Этот товар должен быть легальным, пройти санитарно-ветеринарные проверки, иметь документы. И его можно было бы купить в любом количестве — не только в большом, но и, так сказать, в оперативном. Так вот, во многих городах России у предприятий общепита такой возможности попросту нет. Новосибирск в этом смысле особый город, мастер-модель для решения этого вопроса.

Кузнецов напомнил, что оптовый рынок в России до сих пор имеет некодифицированный формат торговли:

— Есть оптовый рынок в Новосибирске. Есть оптовый рынок в Крыму. А в общероссийском масштабе никто не знает, что это за формат такой. Так вот, новый закон даст этой реалии категориальное определение, что поможет в том числе и тиражированию формата.

Новый федеральный закон о рынках заменит одноименный закон 2006 года, который себя давно исчерпал.

— Он был не модернистский, а упорядочивающий — нужно было что-то делать с энтропией 90-х, — пояснил Никита Кузнецов. — Количество рынков с той поры сократилось в несколько раз. Многие превратились в ярмарки и остались работать в таком формате. Но очень много рынков было потеряно полностью. Сейчас в России около тысячи рынков, еще несколько лет назад их было больше 10 тысяч. Обсуждая законопроект, хотел бы прежде всего предостеречь от пренебрежения к рынкам, от архаизации этого понятия в разговоре. Рынки — это никакой не пережиток, не «примета трудных лет». В благополучных и развитых странах рынки отлично себя чувствуют и занимают очень достойное место, это абсолютно современный формат и элемент культурной идентичности, кстати. Неспроста в зарубежных путеводителях по городам рынки числятся в первых пунктах — сразу после титульных музеев и перед театрами. И это не средство удовлетворить бабушек. По Москве мы уже видим, что на рынки пошел состоятельный и молодой контингент. Многие рынки начали модернизироваться. И не только в Москве. Такие примеры есть и по России. Например, идет масштабная реконструкция нескольких розничных рынков в Крыму. Причем не за государственный счет, а за инвесторские деньги. Это очень многоплановый, человечный формат. Проект закона о рынках мы подготовили в большом партнерстве — и со специалистами Минпромторга, и с коллегиальным сообществом руководителей рынков. Этот закон должен заместить действующий закон о рынках, принять в себя обновленные или принципиально новые нормы. Деятельность рынка освобождается от излишних административных барьеров. Так, сейчас управляющие компании рынков, по сути, отвечают вообще за все. В отличие от торговых центров, где ответственность арендодателя не тотальная, а сфокусированная. Мы некоторые управленческие наработки, накопленные в сфере ТРЦ, планируем перенести и на рынки. И, конечно, дадим в законе обновленное определение рынка. Дадим определение розничным рынкам, дадим определение оптовым рынкам. К слову, оптовые рынки в прежнем законе вообще прописаны не были, это была такая реалия за рамками. В определениях пропишем и такой параметр, как множественность резидентов, множественность торговых операторов. Это фундаментальный параметр рынка — многообразие продавцов и многообразие товаров.

Представитель федерального Минпромторга подчеркнул, что закон не будет формальным «переизданием» предыдущего ФЗ. Он задуман именно как прорывной. В частности, регионы наделят правом организации рынков, они смогут прописывать форматные нюансы, исходя из местной специфики: климатической, этнографической, экономической. Реестр рынков будет строиться по уведомительному принципу. У граждан, не являющихся предпринимателями, появится право торговать на определенных местах рыночной территории. Именно на рынках (и только на рынках!) будет разрешена торговля без контрольно-кассовой техники — на открытых прилавках.

— Пока не удается решить вопрос по алкоголю, — уточнил Никита Кузнецов. — Но он требует решения, в этом направлении мы работаем. Алкоголь — абсолютно нормальный товар в предметном контексте рынка. Он мог бы продаваться на рынках при наличии лицензий и обустроенных торговых объектов. Не с открытого прилавка, конечно, а в павильоне или мини-магазине. Сейчас на рынках алкоголь не представлен, по этой части существует запрет. Это размывает понятие «универсальность», фундаментальное для рынков, и сокращает поток покупателей. Но если сообща навалимся, то этот вопрос, думаю, мы решим.

Участники заседания сошлись во мнении, что международный опыт надо использовать аналитически и не стоит абсолютизировать его лишь по причине чарующей заграничности. Мол, это не критерий качества, опыт этот совершенно разный. Например, польский опыт очень функционален, а в Испании, напротив, царит полная зарегулированность. Испанская практика работы с рынками — просто кафкианский шедевр бюрократизма, на фоне которой меркнет даже бюрократизм позднесоветский.

Замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров уже два года входит в рабочую группу по созданию закона об оптовых рынках.

— Первая концепция документа, основанная на европейском опыте, для нас совершенно неприменима, так как у нас в корне отличаются условия работы. В той же Испании произрастают/производятся почти 100% сельхозпродукции, которая продается на рынках, у нас в Сибири — около 20%. В Испании необходимо квотирование для исключения перепроизводства, а у нас — чтобы стимулировать привоз и отрабатывать логистику, — говорит Александров.

В этом смысле он считает опыт Хилокского рынка показательным: зачем строить плодоовощную базу, если можно так организовать процесс, чтобы фура разгружалась за два часа и уезжала.

— Мы считаем, что овощные базы — это рудимент советской торговли. Грамотно выстроенная логистика позволяет оптимизировать затраты и снизить себестоимость. Я рад, что именно наш опыт работы, накопленный за 25 лет, признали правильным и достойным тиражирования, — говорит собеседник Infopro54. — Что касается закона об оптовой торговле… Сейчас его отсутствие приводит к тому, что правоохранительные органы применяют к оптовым рынкам те же требования, что к управляющим компаниям и ТРЦ. Они не понимают, что у оптовых рынков нет полномочий вмешиваться в кадровую и экономическую политику работающих на нем оптовых предприятий, многие из которых являются участниками ВЭД. Напомню, раньше торговым центром считалась совокупность земельных участков, а также расположенных на них зданий и сооружений. Если говорить о возможном разрешении торговли алкоголем на оптовых рынках, то лично я не вижу в этом ничего плохого, если весь процесс будет организован грамотно и законно.

По его словам, в проекте закона также планируется урегулировать вопрос с территориями, прилегающими к оптовым рынкам, где часто возникают стихийные ярмарки и конфликтные ситуации между продавцами, привлекающие внимание правоохранительных органов и наносящие ущерб репутации официальных рынков.

— Экономика находится в состоянии анабиоза, с точки зрения арендного рынка практически не развивается. Новых арендаторов, как местных, так и федеральных, почти не появляется, а имеющиеся демонстрируют снижение платежеспособности, обращаются к арендодателям с требованиями о снижении арендной платы. Все это ведет к кризису оптовых рынков и ТРЦ. В такой ситуации какие-то действия реформирующего плана, даже законодательно подтвержденные, вряд ли найдут применение, — говорит Терешков. — Это как красить гроб для покойника. Еще раз повторю: весь бизнес, благодаря политике наших доблестных правителей, сейчас находится в анабиозе и ситуации выживания. Можно упражняться в административных восторгах сколько угодно, но это факт. Что касается экономики Хилокского рынка, то я уже неоднократно говорил, что она держится на полулегальных схемах и обналичке, но никто не хочет в этом разбираться глубже. Как и в том, что большая часть торговли овощами и фруктами у нас в принципе идет по полузаконным схемам.

считает, что в нынешней экономической ситуации обсуждать законопроект об оптовых рынках бессмысленно.

И тем не менее тиражирование оптовых рынков для всех городов с населением от 500 тысяч человек, судя по заявлению Минпромторга, — это, можно сказать, уже решенный вопрос. Старт процессу даст принятие закона о рынках, где этот формат будет детализирован и выведен в правовое поле.

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