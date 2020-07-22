За сутки в Новосибирской области выявлено еще 113 случаев COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 22 июля в регионе выявлен 8 401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка. 6 390 пациентов выздоровели (+91 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 179 человек.

В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 014.

В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 283 714 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 662 жителя региона, 29 807 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 649 обращений, госпитализированы 28 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба