Новосибирец вошел в российскую сборную по кибатлетике

С 16 июля по 19 июля 2020 года в подмосковном пансионате «Бор» прошли выездные сборы российских команд по кибатлетике, в которых принял участие атлет на коляске из Новосибирска, пилот команды Caterwil Юрий Ларин. Он в составе российской сборной спортсменов представит страну на втором Чемпионате мира Cybathlon в ноябре этого года, сообщили в Союзе «Кибатлетика».

Спортсмены сборной – это люди с ограниченными возможностями здоровья, использующие высокотехнологичные средства реабилитации, которые помогают им не только одерживать спортивные победы, но и оперативно справляться с бытовыми задачами.

На выездных сборах в преддверии Чемпионата члены сборной на тренировочных дорожках, аналогичных швейцарским трассам организаторов международных соревнований, могут опробовать ассистивные устройства отечественного производства. Они позволяют атлетам подняться и спуститься по лестнице, определить предмет на ощупь, пройти через препятствия или выполнить повседневные задачи. Например, вставить в симулятор банкомата банковскую карточку или забить гвоздь.

На Cybathlon-2020 сборная России поспорит за первенство с 86 командами из 29 стран мира, выступив в 5 спортивных дисциплинах: прохождению трасс на электрофицированных колясках, в экзоскелетах, состязаниях атлетов с протезами нижних конечностей, соревновании людей с бионическими протезами рук, испытаниях между атлетами, подключенными к нейрокомпьютерному интерфейсу.

Отмечается, что Cybathlon задуман как Олимпийские игры для спортсменов с киберпротезами. В отличие от Паралимпиады, кибатлеты пользуются не унифицированными устройствами, а разнообразными инновационными разработками в сфере реабилитации.

— Сегодня в нашей стране свыше 11 миллионов человек имеют ограниченные возможности здоровья: более половины этих людей нуждаются в технических средствах реабилитации. Поэтому ассистивные технологии – одно из приоритетных направлений, которое находит поддержку как у государства, так и у бизнеса. Так, в 2017 году движение кибатлетов в России было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе его встречи с представителями социально-ориентированных НКО в Петрозаводске. Участие российских команд в Cybathlon-2020 также поддержано Президентом Российской Федерации по итогам встречи в ноябре 2019 года, — отмечают в Союзе «Кибатлетика».

Развитие кибатлетики в России и участие сборной в международных соревнованиях приближает инновации к людям, помогает с легкостью справляться с бытовыми задачами, решение которых недосягаемо для одних, а другими воспринимается как естественный процесс.

В 2024 году Россия планирует представить международному сообществу уровень подготовки российской сборной и передовые отечественные технологии, которые открывают новые возможности для всего человечества, на своей территории. Наша страна претендует на организацию чемпионата мира по кибатлетике: в настоящее время уже собраны все необходимые документы и подана заявка на участие. Конкурентом России в борьбе за право провести будущий турнир является Сингапур.

Фото предоставлено Союзом «Кибатлетика»