За сутки в Новосибирской области выявлено еще 174 случая COVID-19

На утро 16 ноября в регионе выявлено 20 175 случаев COVID-19 (+174 за сутки), в том числе у 1 294 детей. 16 379 пациентов выписаны с выздоровлением (+72 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 60 лет, 66 лет, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 660 человек.

— В отделениях реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ – 54 пациента, — говорится в сообщении.

Госпитализированы 57 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 859. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 745 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 828 925 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 372 жителя региона, 61 339 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 340 обращений, госпитализированы 15 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области