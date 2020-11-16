Новосибирцы стали чаще ремонтировать автомобили и бытовую технику

Осенью 2020 года мелкую бытовую технику (микроволновки, кухонные комбайны и т.п.) новосибирцы стали ремонтировать на 68% чаще, чем год назад, а крупную (холодильники, стиральные машины и т. п.) — на 39%. В среднем по России мелкую бытовую технику стали ремонтировать на 73%, а крупную — на 43% чаще. К таким выводам пришли аналитики Авито Услуги.

— У людей появилось больше свободного времени, чтобы заняться починкой имущества после снятия жестких карантинных ограничений, с другой — нагрузка на технику возросла, и многие россияне старались быстро решить возникающие проблемы, чтобы не остаться один на один с неработающими приборами в случае нового карантина. Осенью 2020 года пик спроса прошел, и интерес к ремонту техники немного уменьшился — многие к этому моменту уже успели отремонтировать всю технику, — говорится в сообщении.

Спрос на услуги по ремонту автомобилей (ремонт, замена деталей, покраска и перетяжка) в Новосибирске вырос за год на 87%, причем в последние три месяца он увеличился на 27% по сравнению с весной-началом лета. В среднем по стране спрос вырос за год на 76% и на 24% в последние три месяца.

— В период локдауна у многих автосервисов и их клиентов просто не было возможности ремонтировать автомобили, поэтому автолюбители во многих регионах совместили ремонт с подготовкой к зимнему сезону, — констатируют в Авито Услуги.

При этом, эксперты отмечают, что многие специалисты решили монетизировать навыки и подрабатывать ремонтом.

— В качестве подработки популярен ремонт компьютерной техники: количество объявлений от компьютерных мастеров-новосибирцев увеличилось на 76% по сравнению с прошлым годом и на 19% по сравнению с весной-началом лета. В среднем по стране число объявлений от компьютерных мастеров увеличилось больше чем в два раза (+104%) по сравнению с прошлым годом и почти в полтора раза (+46%) по сравнению с весной-началом лета. Этому способствовал не только «высокий сезон» — начало учебного года — но и новый переход на дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах и перевод части сотрудников на удаленку, — говорят в Авито Услуги.

Количество предложений сервисов по ремонту бытовой техники по стране за год выросло, однако сезонность этой категории ремонтных услуг не свойственна: ремонт крупной бытовой техники предлагали на 94% чаще, чем год назад, и лишь на 9% чаще, чем в апреле-июне; мелкой техники — на 54% и 6% соответственно Помощь с ремонтом игровых приставок осенью лета предлагали на 81% чаще, чем год назад и 7% чаще, чем весной и в начале лета. Также за год выросло и количество объявлений от автосервисов — на 31% по сравнению с 2019 годом и на 4% относительно показателей весны-начала лета.

— Осознанное потребление — один из трендов последних лет, который укрепился в пандемию. При наличии пары часов свободного времени, которые освободились, когда в офис ехать не нужно, и возможности найти мастеров недалеко от дома на онлайн-платформах, ремонт техники перестал казаться сложной задачей. Рост спроса стимулирует и увеличение количества предложений — чем больше выбор мастеров, тем легче найти «своего». Онлайн-платформы в этой ситуации дают возможность найти подработку и привлечь клиентов, а популяризация режима самозанятых, который в 2020 году распространился на новые регионы, помогает мастерам быстро зарегистрироваться в новом статусе и начать работать на себя, — резюмировал руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

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