За восемь месяцев пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 2%

По оперативным данным, в январе – августе 2019 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 30,3 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 3,7 млн пассажиров (+2,8%), в пригородном сообщении – 26,6 млн пассажиров (+1,9%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что пассажирооборот на инфраструктуре ЗСЖД с начала 2019 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,2 млрд пасс-км (+3%), в дальнем следовании – 3,2 млрд пасс-км (+3,2%).

Фото: Gensa Gensa