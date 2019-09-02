Сибирский фестиваль бега пройдет по измененному маршруту

В субботу, 7 сентября, состоится спортивный праздник города – Сибирский фестиваль бега – 2019, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Традиционно на старт в этот день выйдут тысячи спортсменов самых разных возрастов – от грудничков до пенсионеров. Для этого организаторы предусмотрели массовые дистанции и специальные забеги, включая «чемпионат ползунков».

Отмечается, что основным мероприятием фестиваля, которое делает его известным на всероссийском и международном уровнях, является XXII полумарафон памяти Александра Раевича, который входит в официальный календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов по шоссе и ежегодно привлекает в Новосибирск множество спортсменов из других регионов России и зарубежья. Самые большие делегации спортсменов – по 30-40 человек – приезжают из Кемеровской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

— В этом году изменился маршрут забега: в связи с ремонтными работами на Красном проспекте поворот перенесен на пересечение с улицей Сибревкома, и появилась небольшая петля – забегание на Октябрьскую магистраль до пересечения с улицей Серебренниковской. Длина круга выросла до 4 200 м, и кругов стало не шесть, а пять. Дистанция забега для всех желающих составила 3 300 м вместо 3 600 м. В остальном маршрут остался прежним, но изменилось место стартового городка. В этом году не только сцена для награждения призеров, но и раздевалки, и палатка для забега ползунков перенесены от краеведческого музея в сквер перед оперным театром. К точке питания на трассе у краеведческого музея добавилась еще одна – у камерного зала филармонии (Красный проспект, 32), — рассказали в мэрии Новосибирска.

Еще один сюрприз этого сезона – новый фирменный стиль фестиваля, который основан на образе бегущего города. Организаторы по-хулигански приделали ноги в кроссовках к архитектурным символам Новосибирска: железнодорожному вокзалу, Бугринскому мосту и оперному театру.

Впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году, и состоялся он на набережной Новосибирска. А с 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега это соревнование проходит на Красном проспекте. В последние годы во всех забегах фестиваля принимают участие до 15 тысяч бегунов, а на дистанцию полумарафона выходит полторы тысячи спортсменов.

Фото: Ростислав Нетисов