Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Сибирский фестиваль бега пройдет по измененному маршруту

В последние годы во всех забегах фестиваля принимают участие до 15 тысяч бегунов.
  • 02/09/2019, 16:31
полумарафон памяти Александра Раевича

В субботу, 7 сентября, состоится спортивный праздник города – Сибирский фестиваль бега – 2019, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Традиционно на старт в этот день выйдут тысячи спортсменов самых разных возрастов – от грудничков до пенсионеров. Для этого организаторы предусмотрели массовые дистанции и специальные забеги, включая «чемпионат ползунков».

Отмечается, что основным мероприятием фестиваля, которое делает его известным на всероссийском и международном уровнях, является XXII полумарафон памяти Александра Раевича, который входит в официальный календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов по шоссе и ежегодно привлекает в Новосибирск множество спортсменов из других регионов России и зарубежья. Самые большие делегации спортсменов – по 30-40 человек – приезжают из Кемеровской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

— В этом году изменился маршрут забега: в связи с ремонтными работами на Красном проспекте поворот перенесен на пересечение с улицей Сибревкома, и появилась небольшая петля – забегание на Октябрьскую магистраль до пересечения с улицей Серебренниковской. Длина круга выросла до 4 200 м, и кругов стало не шесть, а пять. Дистанция забега для всех желающих составила 3 300 м вместо 3 600 м. В остальном маршрут остался прежним, но изменилось место стартового городка. В этом году не только сцена для награждения призеров, но и раздевалки, и палатка для забега ползунков перенесены от краеведческого музея в сквер перед оперным театром. К точке питания на трассе у краеведческого музея добавилась еще одна – у камерного зала филармонии (Красный проспект, 32), — рассказали в мэрии Новосибирска.

Еще один сюрприз этого сезона – новый фирменный стиль фестиваля, который основан на образе бегущего города. Организаторы по-хулигански приделали ноги в кроссовках к архитектурным символам Новосибирска: железнодорожному вокзалу, Бугринскому мосту и оперному театру.

Впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году, и состоялся он на набережной Новосибирска. А с 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега это соревнование проходит на Красном проспекте. В последние годы во всех забегах фестиваля принимают участие до 15 тысяч бегунов, а на дистанцию полумарафона выходит полторы тысячи спортсменов.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

02/09/2019, 08:00
Единственный в мире дрессированный носорог, редчайшие бенгальские тигры, знаменитые артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

02/09/2019, 08:00
За несанкционированный отбор газа грозит до 8 лет лишения свободы.
Эксперты назвали самые маленькие квартиры в новостройках России

Эксперты назвали самые маленькие квартиры в новостройках России

01/09/2019, 09:58
Квартира в Новосибирске заняла в рейтинге 19 место.

Актуальный разговор

Стартап на мобильных экскурсиях

Стартап на мобильных экскурсиях

Все материалы
Новости

Кандидат от «справороссов» готов идти до Верховного суда

02/09/2019, 18:11

В Сибири одни из главных неплательщиков по займам — директора предприятий

02/09/2019, 18:08

За восемь месяцев пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 2%

02/09/2019, 16:20

В Новосибирске в 6-й раз пройдет масштабная выставка недвижимости

02/09/2019, 14:34

Междисциплинарный центр планируют дополнить башней сбрасывания

02/09/2019, 10:00

«Белое шоу» в Новосибирске. К 100-летию Российского цирка

02/09/2019, 08:00

42 факта нелегального потребления газа выявлены в Новосибирской области

02/09/2019, 08:00

Эксперты назвали самые маленькие квартиры в новостройках России

01/09/2019, 09:58

Транспортный каркас города планируют строить на базе рельсового транспорта

30/08/2019, 21:06

Надувные аттракционы проверили в Новосибирской области

30/08/2019, 21:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска