Забег Юристов Legal Run пройдет на Михайловской набережной Новосибирска

5-й Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2019 пройдет в Новосибирске 25 мая, сообщили организаторы мероприятия.

Это фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира и их друзей в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь». С 2014 по 2018 год в рамках проекта удалось собрать уже около 12 млн рублей. На эти средства 36 тяжело больных детей из разных регионов России и зарубежных стран получили необходимое лечение.

Сбор взносов проходит во время онлайн регистрации на забег, при этом все деньги напрямую зачисляются на счет благотворительного фонда «Подари жизнь».

Отмечается, что официальные забеги будут проходить в течение трех недель в десяти российских городах в период с 18 мая по 8 июня. Так, 18 мая забеги состоятся в Санкт-Петербурге и Казани, 25 мая эстафету марафона Legal Run подхватят в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Тюмени, 26 мая – в Самаре, 31 мая – в Ростове-на-Дону и 8 июня завершающей гонкой станет Legal Run в Благовещенске и в Москве. Всего в официальных забегах 2019 года примут участие не менее 5000 юристов.

Новосибирский этап забега традиционно состоится на Михайловской набережной в парке «Городское начало» 25 мая 2019 года, с 08:30 до 13:00. Первый старт: 10:00.

Участникам предлагаются на выбор дистанции 1,5 км, 3 км и 5 км. Каждая из указанных дистанций легко покорится даже новичкам в беге:

оптимальная дистанция для тестирования своих сил в 1,5 км позволит принять участие в забеге без предварительной подготовки. Кроме того, на данную дистанцию допускаются и несовершеннолетние участники (от 11 лет).

дистанция в 3 км – традиционная средняя дистанция в легкой атлетике;

Бег на 5000 метров относится к длинной дистанции и является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики с 1912 года. В подготовке к дистанции желающим помогут партнеры – школа бега Iloverunning.

Организаторы проекта рассказали, что 22 апреля стартует обучение в группе, финальный забег которой пройдет 25 мая на Sibir’ Legal Run. Пять недель тренировок под чутким руководством профессиональных спортсменов, помогут легко и с удовольствием пробежать свои первые пять километров, и полюбить бег на всю жизнь. Для зарегистрированных на Sibir’ Legal Run 2019 скидка 1000 рублей на обучение в этой группе (подробности у организаторов).

Для самых маленьких участников (3-10 лет) предусмотрен символический Детский старт на 300 метров, который можно преодолеть вместе с родителями и получить сладкий приз! На протяжении всего мероприятия предусмотрена развлекательная программа для детей с участием аниматоров: различные активности, конкурсы, аква-гример.

Участие в забеге может принять каждый, кто готов поддержать Legal Run в сборе средств на лечение детей, вне зависимости от образования и места работы.

Для юристов и студентов юридических факультетов приготовлены бонусы:

индивидуальный «юридический» зачет с присвоением мест на каждой дистанции;

коллективный «юридический» зачет – соберите команду из 5 человек и более и займите первое место за лучший суммарный счет;

проявите фантазию и придумайте самый оригинальный «юридический костюм» для забега – станьте звездой мероприятия и заберите приз симпатий от партнеров проекта.

Для корпоративных команд действует упрощенный порядок оплаты (подробнее sibirlegalrun@gmail.com).

Вне зависимости от результата забега, участники получат медали и фотографии от проекта #этоживыефото.

Регистрация открыта. До 1 мая действует льготная регистрация – 500 рублей и возможность получить именной номер участника! Со 2 мая стоимость участия в забеге составит 700 рублей. Для студентов юридических факультетов и работников компаний-партнеров предусмотрены скидки (50% от суммы участия).

Помочь детям, можно, не принимая участия в непосредственном забеге.

пожертвоватье любую сумму через форму «Помогу, но не побегу» на официальном сайте забега;

стать волонтером забега – помочь участникам преодолеть дистанции и вручить им заслуженные медали;

прийти 25 мая на наш праздник поддержать ваших друзей!

Организация забегов проходит за счет частных пожертвований и спонсорских средств юридических фирм и других компаний.

Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий.

Фото: предоставлено организаторами