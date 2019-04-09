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Новосибирские ученые участвуют в запуске «Федерации»

А также в разработке космической обсерватории.
  • 09/04/2019, 14:14
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские ученые участвуют в запуске «Федерации»
На космическую отрасль работают не только институты СО РАН, вузы Новосибирска, но и промышленные предприятия города.

— Мы принимаем участие в проекте ПАО «РКК «Энергия» (входит в Роскосмос), которая занимается разработкой пилотируемого космического аппарата «Федерация». Он должен прийти на смену «Союзам» и, в частности, предназначен для полета на Луну. Мы выполняем масштабные работы, связанные с различными аспектами аэродинамики этого космического аппарата, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора по научной работе Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН к.ф.-м.н. Евгений Бондарь.

В частности, новосибирский институт занимается расчетами высотной аэротермодинамики «Федерации» — на тех высотах, где воздух сильно разряжен, а скорость полета очень высока — 8 км в секунду и выше.

— Мы экспериментально, с помощью уникальной для нашей страны методики, исследуем аэродинамические характеристики «Федерации» — что происходит с аппаратом во время спуска с орбиты. Это важно знать, — говорит ученый.

Отдельные большие блоки работ связаны с системой аварийного спасения, которая установлена на «Федерации», а также с функционированием космического аппарата на орбите.

— Решение задач, связанных с «Федерацией», — основное направление наших работ в космической тематике. Мы работаем в кооперации с предприятиями отечественной космической промышленности, — добавил Бондырь

Каков объем финансирования этих работ, он говорить отказался, отметив, что это коммерческая информация.

Научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Юрий Чугуй пояснил, что институт также участвует в ряде серьезных космических проектов, реализуемых АО «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (Красноярск). Разработки новосибирских ученых задействованы в нацпроекте «Миллиметрон», который ведет АКЦ «Фиан» РАН.

— Речь идет о запуске космической обсерватории на базе телескопа диаметром около 10 метров — проект «Спектр-М». Он предназначен для исследований различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, работает при температуре -268 градусов. Речь идет об изучении внеземных цивилизаций, далеких галактик, — говорит Чугуй. — Телескоп будут собирать «решетневцы», а нам нужно настроить эту систему не только на земле, но и на орбите. Сейчас мы ее разрабатываем.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько отметил, что на космическую отрасль работают не только институты СО РАН, вузы Новосибирска, но и промышленные предприятия города.

— Прежде всего, это предприятия, которые входят в кластер «Сибирская электроника», — АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов» («НЗПП с ОКБ»), который выпускает более 400 типов интегральных микросхем, 700 типов полупроводниковых приборов. Часть из них предназначена для ракетно-космической техники. Это АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», который выпускает танталовые и суперконденсаторы для космической техники, а также ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» производит генераторную аппаратуру СВЧ-диапазона для космических и других летательных аппаратов, — перечислил Люлько.

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