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Задолженность по ипотеке у новосибирцев превышает 169 млрд рублей

Банки всё чаще приходят к мысли о целесообразности продажи просроченных ипотечных кредитов.
  • 21/08/2019, 16:46
Задолженность по ипотеке у новосибирцев превышает 169 млрд рублей

Задолженность жителей Новосибирской области по ипотеке составляет 169,1 млрд рублей. Просроченная задолженность по ипотеке у новосибирцев превышает 1,6 млрд рублей (0,97% от общего объема ипотечной задолженности). К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе статистических данных Банка России.

По данным экспертов агентства, среди регионов с максимальной долей просроченных ипотечных кредитов, отраженных на балансах банков, лидируют жители Республики Алтай (3,5% или 139 млн рублей), Чеченская Республика (3,4% или 159 млн рублей) и Республика Северная Осетия – Алания (2,8% или 486 млн рублей). Минимальная доля проблемных ипотечных кредитов у жителей Севастополя (0,2% или 8 млн рублей), Чукотского автономного округа (0,2% или 7 млн рублей) и Республики Крым (0,32% или 36 млн рублей).

При этом, отмечается, что просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам по итогам II квартала 2019 года выросла по сравнению с I кварталом на 29 млн рублей до 76,73 млрд рублей. Доля просроченной задолженности сократилась на 0,04 процентных пункта, составив 1,1% от общего объема ипотечной задолженности.

— Результаты второго квартала в целом показывают тенденцию на снижение доли просроченной ипотечной задолженности в кредитных ипотечных портфелях, что вызвано ростом объемов кредитования на 4% за три месяца до 7,03 трлн рублей. Сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков практически не растет, а ее доля размывается новыми выдачами, — отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Также причиной для корректировки в сторону снижения доли пророченных ипотечных кредитов по отношению к общей ипотечной задолженности стала активность банков по продаже портфелей проблемной задолженности со своих балансов третьим лицам.

— Банки всё чаще приходят к мысли о целесообразности продажи просроченных ипотечных кредитов. Цикл взыскания по ипотеке достаточно продолжительный, а продажа позволяет банкам восстановить созданные резервы. Для заемщика же продажа кредита означает смену кредитора и залогодержателя, но погашать кредит всё равно придется. И чаще всего за счет продажи квартиры, — отметил эксперт.

Фото: pixabay.com, автор- AlexanderStein

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