Клиника Мешалкина начала проводить лучевую терапию детям

— Когда речь идёт о лечении детей, мы должны максимально использовать возможности всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области, вне зависимости от статуса: и региональных, и федеральных, и ведомственных. Нет таких препятствий, которые нельзя устранить ради помощи детям. Я очень рад и благодарен коллегам за то, что ресурсы Центра Мешалкина будут задействованы в интересах маленьких жителей Новосибирской области, — цитирует пресс-служба клиники Мешалкина министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Отмечается, что в рамках финансирования из федерального бюджета Центр Мешалкина бесплатно оказывает помощь по лучевой терапии взрослым пациентам. Курс лечения составляет от одного до тридцати дней.

— Взрослые после процедуры и короткого наблюдения лечащим врачом, как правило, отправляются домой и приходят снова уже на следующий день. Дети в силу особенностей ответа на лучевую терапию нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях стационарного детского онкологического отделения. Такого отделения в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина нет. Теперь маленькие пациенты будут госпитализироваться в онкологематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом будут доставляться в Центр Мешалкина. И госпитализация, и курс лучевого лечения будут бесплатными для пациента, все расходы оплачиваются в рамках региональной программы ОМС, — подчеркнули в клинике.

Первым маленьким новосибирским пациентом НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина стала трёхлетняя девочка Маша С. с редкой злокачественной опухолью центральной нервной системы.

По словам главного детского онколога Новосибирской области Антона Владимировича Штукерта, в Новосибирской области в лучевой терапии ежегодно нуждаются 40-50 детей.

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина