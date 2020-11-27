Займ под залог ПТС — все подводные камни сделки

Потребность в дополнительных денежных средствах может возникнуть у каждого человека. При наличии в собственности транспортного средства решить эту проблему намного проще и быстрее. Кредит под залог ПТС — оптимальный выбор в данной ситуации.

Основные характеристики продукта

Залоговый кредит можно оформить в банке, автоломбарде и микрофинансовой организации. Основные параметры программы следующие:

В качестве залога рассматривается только исправный автомобиль, который принадлежит заемщику на законных основаниях. Есть и ограничения по его возрасту — для иномарок он может достигать 15 лет, а для машин отечественного производства — 5-7 лет. Процентная ставка в банке составляет 15-20%, в МФО и ломбардах 4-7% в месяц. Максимальный лимит равен до 70% от оценочной стоимости имущества. Если заемщик оставляет автомобиль на паркинге кредитора, то лимит повышается до 90%. Такой подход практикуют только в ломбардах и МФО. На погашение задолженности банки дают 5-7 лет, ломбарды — максимум 3 года. До закрытия кредита транспортное средства находится в залоге. Владелец не сможет его продать или подарить. После возврата долга все ограничения снимаются. Выплата кредита осуществляется ежемесячно, как правило, равными платежами. Некоторые банки предлагают дифференцированный график. Страхование залога — КАСКО обязательное условие. Банки готовые включить стоимость полиса в тело кредита. А ломбарды даже страхуют авто за свой счет.

Каждый кредитор самостоятельно устанавливает тарифы на свои услуги. Поэтому стоимость выдаваемого кредита может существенно отличаться. Данные по предложениям займа можно посмотреть на странице https://mainfin.ru/zaimy/pod-zalog-pts/moskva. Внимательно изучите информацию и выберете самое выгодное предложение.

Как выдают кредит в банке

Самые выгодные условия по залоговым займам предлагают банки. Но они более требовательны к потенциальным заемщикам. Кредит предоставят гражданам в возрасте 23-65 лет с трудовым стажем от 12 месяцев. При расчете суммы займа учитывают не только стоимость транспортного средства, а и уровень платежеспособности заемщика, его кредитную историю. По статистике только каждый четвертый клиент получает банковский кредит. Не станут тут и спешить с принятием решения. На проверку данных потребуется от 2 до 3 дней. В случае положительного ответа подписывают с клиентом договор и выдают наличные.

Как оформить кредит под залог ПТС в ломбарде и МФО

Стоимость займа в данных учреждениях значительно выше, чем в банке. Но зато его сможет получить каждый желающий. Уровень согласования заявок превышает 95%. Если клиент законно владеет машиной, то получит деньги в течение часа. Его трудоустройство, заработок и кредитная история не имеет значения.

Оформляя залоговый кредит в ломбарде или МФО, нужно постараться вернуть его в кратчайшие сроки. В этом случае, переплата будет вполне приемлемой.

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