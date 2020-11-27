Фундамент имеет подземную и надземную часть. Его закладывают на глубину большую, чем уровень промерзания грунта. Иногда требуется заглублять основание до 5 м и даже больше. Одним из распространенных разновидностей является ленточный фундамент. Он выглядит как непрерывная стенка по периметру здания.

Область применения ленточного фундамента ФЛ обширна. Его используют при строительстве частных, общественных и промышленных объектов. Ленточный фундамент изготавливают из железобетона. Это устойчивый к неблагоприятным воздействиям материал, отличающийся долговечностью и способностью воспринимать большие нагрузки.

Область применения

Ленточный фундамент подходит для строительства зданий с тяжелыми стенами или перекрытиями. Это элементы конструкции, которые возводят из кирпича, камня или бетона.

Ленточный фундамент закладывается под все наружные и внутренние стены. Основание принимает нагрузки стен и перекрытий, равномерно распределяя ее и передавая на грунт. Поперечное сечение ленточного фундамента одинаковое под наружными и капитальными внутренними стенами.

Обустройство ленточного фундамента позволяет ускорить строительство и снизить расход материалов. Подобные основания подходят для одноэтажного и многоэтажного строительства. Они просты в монтаже, обеспечивают долговечность здания, сооружения. Ленточный фундамент равномерно распределяет постоянные и временные нагрузки стен и перекрытий, других предметов.

Тип грунта и стен

Ленточный фундамент монтируется на грунтах с разными характеристиками. Основание из железобетона обустраивают в следующих случаях:

Глинистые почвы, суглинки. Допустимая нагрузка на основание на глубине 80 см не может превышать 1,5-2 кг/кв. см.

Пучинистый грунт. В таких условиях подошва фундамента находится на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

Сухие и песчаные почвы. Закладывать фундамент можно выше уровня промерзания. Минимальная глубина составляет 50-60 см от поверхности земли.

Если грунт очень влажный, промерзает на большую глубину, ленточный фундамент не используется. В таких условиях применяют другие разновидности оснований.

Если стены несущие, глубина фундамента максимальная (с учетом типа грунта). На эти конструкции будет действовать наибольшая нагрузка. Для внутренних стен дома заглублять фундамент на максимальный уровень не нужно. Он может быть заглублен на 40-60 см меньше.

Фото с сайта «Деталь-Конструкция»