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Закон о тайном голосовании напрочь исключает тайну голосования

  • 26/05/2020, 13:27
О сверхурочной работе Госдумы, противоречиях в законодательстве и электронных подписях за кандидатов.

Вадим Агеенко, депутат заксобрания Новосибирской области:

— О том, как принимался закон об электронном голосовании и почему этот закон, на мой взгляд, нарушает наши права и противоречит избирательному законодательству.

Обратим внимание на некоторые детали.

Законопроект № 912249-7 был внесен в ГД РФ 2 марта 2020 года (понедельник) и был зарегистрирован в 19 час. 19 мин. по московскому времени. Оказывается, Госдума работает у нас и после окончания рабочего дня.

Внесли законопроект Ольга Савастьянова, председатель комитета по регламенту («Единая Россия», Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Кировская область), Ирина Марьяш, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту, («Единая Россия», Кабардино-Балкарская Республика), Дмитрий Ламейкин, член комитета по контролю и регламенту («Единая Россия», Краснодарский Край) и Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству («Справедливая Россия», Ростовская область).

В законопроекте шла речь о поправках, предусматривающих возможность собирать подписи за выдвижение кандидатов с помощью электронной системы «Госуслуги». В этой части проект больших вопросов не вызывал, поскольку в подписных листах и так полностью раскрывается информация о «подписанте»: ФИО, паспортные данные, место регистрации, дата заполнения и личная подпись. Конечно, все вышеперечисленное относится к личным данным гражданина и охраняется законом. С другой стороны, гражданин в подписном листе вполне осознанно предоставляет свои личные данные, и здесь никаких противоречий с законом юристы не усматривают. Правительство РФ и правовое управление ГД РФ дало положительное заключение на этот законопроект.

Кто сдавал в избиркомы подписи, знает, что браковали их в основном из-за неточности (описки) в ФИО, данных паспорта или месте регистрации. Казалось бы, нововведение может помочь избежать таких ошибок и долгих споров о достоверности подписи гражданина, потому что при регистрации на сайте «Госуслуги» все данные о гражданине проверяются досконально и точно. Правда, в этом же законе предлагалось изменить процент допустимых недостоверных подписей с 10 до 5% (это жестко), а в «бумажных подписных листах» предписывается подписанту собственноручно заполнять не только дату и подпись, но и собственные ФИО (очень неоднозначная норма с учетом подчерков подписантов). Короче, собрать и нормально сдать подписи теперь будет еще сложнее.

Казалось бы, комитет ГД по контролю и регламенту для ФЗ-67 — не совсем профильный, и тем не менее законопроект отписали в этот комитет, руководство которого сам этот проект и внесло. На следующий день комитет рассмотрел законопроект и направил его во все комитеты ГД, в правительство, в субъекты РФ.

9 марта комитет рекомендовал ГД принять законопроект в первом чтении. Интересный факт: официальный отзыв правительства РФ на законопроект поступил в ГД РФ только 20 марта 2020 года. То есть на момент заседания комитета такого отзыва от правительства в комитете не было? Депутатов не интересовало мнение правительства?

14 марта Госдума на своем заседании приняла законопроект в первом чтении и установила месячный срок для внесения поправок до 13 мая 2020-го. На этот же срок было назначено рассмотрение законопроекта в ГД во втором чтении.

И вот тут происходит самое интересное. Перед самым окончанием срока подачи поправок в комитет поступают наиболее спорные поправки, которые в корне меняют суть законопроекта и предусматривают возможность электронного голосования на всех выборах (в субъектах должны быть приняты свои законы по этому поводу) с помощью системы «Госуслуги» и через почтовое отправление бюллетеня. Интересно, что эти поправки внесли… сами разработчики-инициаторы первоначального законопроекта — депутаты Савастьянова, Марьяш и Ламейкин.

Далее все происходит еще стремительнее. В день окончания срока подачи поправок, 13 мая, комитет по контролю и регламенту рассматривает законопроект с поправками и рекомендует Госдуме принять его во втором чтении с учетом поданных поправок. В этот же день Госдума выносит этот законопроект на свое заседание и принимает его сразу во втором и в третьем чтениях и направляет законопроект в Совет Федерации.

Обратим внимание на то, что законопроект с новыми поправками, а депутаты даже не запросили новый отзыв у правительства РФ.

20 мая законопроект одобрен СФ и направлен президенту. Правовое управление и два комитета Совфеда дали положительные заключения на этот закон. 23 мая президент РФ подписал закон, которому присвоен № 154-ФЗ.

Итак, закон подписан и начинает действовать. В Интернете он вызвал бурю возмущений с общей темой: партия «Единая Россия» с помощью электронного голосования, «почтового голосования», которое практически невозможно проконтролировать, намерена на очередных выборах в Госдуму в 2021 году обеспечить себе очередную победу. Я тоже поддерживаю эту точку зрения и понимаю, как будет проходить это «дистанционное голосование» и кто будет принимать в этом голосовании участие. Побеждать будет тот, кто владеет этими электронными базами данных. Но я сейчас не об этом.

Давайте еще раз обратимся к основному избирательному закону № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…», в который и внесли эти новые изменения. Я, конечно, не юрист и не большой специалист в избирательном праве, но позволю себе напомнить основные принципы избирательного процесса со ссылкой на статьи действующего закона № 67-ФЗ.

Статья 3. «Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума»: Гражданин РФ участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 7. «Тайное голосование»: Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.

Но мы с вами все хорошо понимаем, что информация о голосовавшем в системе «Госуслуги» весьма открыта на предмет личных данных, ну а уж отправленный по почте бюллетень предполагает указание ФИО и адрес отправителя. Применение «электронного и почтового голосования» нарушает тайну голосования. Как же так? Получается, в одном и том же федеральном законе одни статьи противоречат другим?

Эти вопросы нужно выяснить в Конституционном суде РФ. Хотя мы знаем цену заключений по другим законам, но попробовать надо. Надеюсь, что в стране найдутся грамотные юристы, которые заинтересуются вопросом сохранения основного принципа избирательного законодательства — голосование должно проходить тайно, чтобы исключить возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.

Вот такие у меня мысли по электронному голосованию. Лично я считаю, этот способ голосования напрочь исключает тайну голосования.

По материалам публикации эксперта на личной странице в Facebook

 

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