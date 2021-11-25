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Законопроект о введении QR-кодов раскалывает власть и общество

  • 25/11/2021, 15:15
Автор:
Новости Новосибирской области
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области предложил фракции «Новые люди» пойти волонтерами в «красную зону».

16 декабря Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Эти нормативные акты сейчас обсуждают региональные парламенты субъектов федерации. Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй — в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» и предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках.

— В соответствии с первым законопроектом граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Решение о том, где потребуются QR-коды, будут принимать органы госвласти каждого субъекта, — отметил депутат, председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Игорь Гришунин, вынесший вопрос на рассмотрение сессии. — До 1 февраля 2022 года можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом, нормы закона предположительно будут действовать до 1 июня 2022 года.

Перед обсуждением законопроекта главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала депутатам о пандемии коронавируса, а в конце выступления предупредила, что если ситуация с ковидом не стабилизируется, то последствия будут еще более серьезными.

— Природа не терпит пустоты. Вирус будет спускаться в детскую популяцию. Мы будем хоронить детей, — сказала она.

Судя по комментариям, прозвучавшим на сессии Заксобрания Новосибирской области, отношение к законопроектам у депутатов далеко не однозначное.

— Нас призывает врачебное сообщество услышать его. Подумайте о людях, которые отдали за нас голоса, — они нам верят. Нам следует мыслить как государевым людям. Вопрос был рассмотрен на комитете, было принято решение подержать законопроект, — сообщил депутатам Игорь Гришунин.

Депутат, представитель партии «Родина» Вячеслав Илюхин отмечает, что законопроект разделяет людей, независимо от политических позиций и вероисповедания, и приводит к противостоянию, но лично у него нет сомнений по поводу вакцинации.

— Когда мы говорим о QR-кодах, мы говорим о чьей-то свободе. Но свобода махать руками ограничивается носом собеседника. На мой взгляд, пути всего два: вакцинация или QR-коды. Все новшества в свое время воспринимались в штыки, но в той же Италии у многих жителей сегодня есть QR-паспорта, и они спокойно ездят по всей Европе, — добавил он.

Депутат, главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что, с одной стороны, волны коронавируса приводят к тому, что в регионах полностью закрывают медучреждения под работу с ковидными пациентами, а в поликлиниках до 70% времени работы терапевтов также приходятся на эту категорию граждан. С другой — практически полностью прекращается работа с плановыми и хроническими заболеваниями. По его оценкам, за время пандемии только областная больница не смогла в плановом порядке прооперировать около 2 -3 тысяч новосибирцев.

— Давайте дальше самовыражаться. Показатель доступности оказания медицинской помощи зависит от наших решений, — предупредил Юданов.

Еще более жестко высказался глава фракции «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. Он также обратился к коллегам и рекомендовал прислушаться к тому, что сказали профессионалы (Юданов и Позднякова).

— Чтобы потом не шельмовать власть, примите решение, чтобы мы могли высказать свое отношение к тому бедствию, с которым мы столкнулись. Обращаюсь к депутатам «ЕР», принявшим решение консолидировано голосовать «за», — сообщил он. — Ничего страшного в этом нет. Законопроект подразумевает наделение региональных органов власти определенными полномочиями по введению QR-кода и сроки по его предъявлению, а у нас это выливается во вселенскую катастрофу. У нас это осуждают малоизвестные артисты второго плана, разные диджеи и блогеры. Будьте государственными людьми!

Впрочем, даже среди единороссов не все однозначно относятся к этой инициативе. В частности, Александр Шпикельман аккуратно обратил внимание коллег на сбои в системе. Он напомнил, что у переболевших людей возникают сложности с получением QR-кода, это фактически ограничивает их в правах.

— Мы не можем поддержать этот законопроект, так как не видим в нем ощутимой пользы в борьбе с коронавирусом, но видим, что из-за него общество разделяется на два лагеря, — заявил представитель фракции партии «Новые люди» Сергей Левшенков. — Аргументы каждой стороны справедливы, но в случае принятия законопроекта мы поддерживаем права одних людей, а от других отворачиваемся. Должны быть другие меры борьбы, не запретительные. Чем больше мы запрещаем, тем больше будет негатива. Нужны профилактические меры. Люди и так в последнее время активнее пошли делать прививки. Нужно идти в этом направлении, объяснять населению, зачем это нужно.

В ответ Андрей Панферов предложил всей фракции «Новые люди» в региональном парламенте пойти в «красную зону» волонтерами.

Вице-спикер, представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолий Кубанов признался, что для него вопросы микробиологии непостижимы, но призвал депутатов дать трезвую оценку социальным и государственным последствиям принятия такого законопроекта.

— На взгляд «Справедливой России», принятие закона о QR-кодах станет крупной государственной ошибкой. Россия — страна свободных людей. Наш народ готов терпеть экономические и политические ограничения, но люди не примут грубое вмешательство в личную жизнь, — подчеркнул он. — Животноводческие методы поголовной вакцинации и электронного контроля будут губительны. Уже на предварительном этапе обсуждения злополучных законопроектов сеется рознь в обществе и подрывается авторитет власти. К чему будет пресловутый коллективный иммунитет, если он расколет страну? Закон о QR-пропусках попирает фундаментальные законы Конституции РФ. Он принимается по всему миру по единой методичке. Давайте не нагнетать ситуацию, навязанную глобалистическими центрами и не стравливать людей. «Справедливая Россия» будет голосовать против цифрового клеймения граждан.

Вице-спикер Заксобрания, глава фракции КПРФ Владимир Карпов заявил, что, по его мнению, задача депутатов — содействовать тому, чтобы уменьшить реально существующий раскол в позициях, в том числе жителей Новосибирска и области.

— Это сверхзадача обсуждения, — предупредил он. — Однако все, что сейчас происходит в связи с вакцинацией и QR-кодами, к большому сожалению, происходит по правилу: если нельзя, но очень надо, то можно.

Карпов напомнил, что реальные действия по ограничению свободы граждан были начаты задолго до принятия в федеральном законодательстве необходимых корректировок, которые вносятся только сейчас.

— Обеспокоенность депутатов, законодателей объясняется тем, что эти действия узакониваются, приводятся в соответствие с действующим законодательством и Конституцией РФ явочным порядком, постфактум. Это совершенно недопустимо. Если говорить о широких массах, населении, законодателях, то для них эти вопросы являются главенствующими, — уверен Карпов. — Что касается вакцинации, то против нее выступает очень небольшая группа населения. Огромное количество людей поддерживает вакцинацию, но при этом критикует эти законопроекты. Не нужно подменять предмет обсуждения, это непрофессионально — такова позиция КПРФ и на федеральном, и на региональном уровне. А вот дальше возникают принципиальные вопросы. Несмотря на неоднократные заявления главы государства о недопустимости принуждения к вакцинации, мы на практике сплошь и рядом такое принуждение видим, в том числе по жалобам, которые поступают к депутатам. На это мы должны закрыть глаза и смириться? Сегодня около 60% граждан России не вакцинированы, то есть они попадают в условия изоляции? Никто не видит драк, которые происходят из-за введения QR-кодов на транспорте? А проявление этих симптомов будет усиливаться! Мы часть населения оставим без правовой защиты? А если говорить о вакцинации детей с двух лет, которая сейчас обсуждается? Это приемлемо?

Владимир Карпов заявил, что, по его мнению, законопроект, который сейчас внесен в Госдуму, нужно серьезно дополнять, так как в нем не отражены наиболее важные для общества проблема.

Депутат, директор «Сибирского федерального центра здорового питания», кандидат медицинских наук Яков Новоселов (КПРФ) отметил, что он сторонник вакцинации, но подчеркнул, что в стране не приняты все меры для того, чтобы обеспечить ее правильное проведение и контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

— В частности, сейчас идет истерия в СМИ по поводу опасности вакцин, но люди путают причины и следствие. Любую вакцину нельзя ставить тем, кто уже болеет или переносит инфекцию бессимптомно, а по ковиду, по статистике, это около 30% населения. Именно это может дать осложнения, а не плохая вакцина. У нас вместо того, чтобы тестировать людей перед вакцинацией, врачи спрашивают: «Как вы себя чувствуете?» — говорит Новоселов. — После вакцинации иммунитет обычно ослаблен, то есть риск заболеть и перенести болезнь тяжелее — высок, а человек радостно скидывает маску и идет в ТЦ, на работу. Почему ему никто не дает оплачиваемый больничный хотя бы на пять дней? Именно поэтому возникают мифы об опасности вакцинации. У нас нет тотального тестирования на выявления бессимптомных больных и больных, которые переносят ковид со слабовыраженными симптомами.

Кроме того, по мнению Якова Новоселова, в течение полутора лет действия ограничений в Росси до сих пор нет реального контроля за соблюдением масочного режима. Как он действует — все могут посмотреть в магазинах и на транспорте. В России практически не контролируется самоизоляция тех, кто лечится дома с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

— У нас реально не организованы никакие системные ограничительные меры. Они существуют только на бумаге и в телевизоре, а вирус документы не читает. Права каждого человека заканчиваются там, где ущемляются права другого. Не хочешь сам вакцинироваться — пожалуйста, но если ты стал причиной смерти или тяжкого вреда здоровью другого человека, то ответственность должна быть очень жесткой, вплоть до уголовной. У вакцинированного человека, который носит маску, риск заболеть минимален, — подчеркнул эксперт. — По моему мнению, нам нужна реально работающая санитарно-эпидемиологическая служба. Как она может работать, можно посмотреть на примере СССР, когда за две недели в Москве в то время полностью купировали вспышку черной оспы и провакцинировали восемь миллионов жителей столицы.

Перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив в очередной раз попытался смягчить ситуацию и напомнил коллегам, что федеральных закон «просто прописывает полномочия губернаторов по введению QR-кодов».

— Не стоит боятся контроля. Нас и так всех давно можно отследить через телефоны, — добавил он.

В итоге за поддержку законопроектов о QR-кодах в региональном парламенте Новосибирской области проголосовали 45 депутатов, 12 — против, 9 — воздержались.

По данным оперативного штаба, на утро 24 ноября в регионе были зарегистрированы 80352 случая коронавируса (+394 за сутки), в том числе у 8320 детей. 56816 пациентов выздоровели (+98 за сутки). Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 56, 67, 68 и 76 лет и женщины в возрасте 50, 59, 60, 65, 68, 83 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3705 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4140 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 360 человек. На ИВЛ — 54 пациента. Всего в Новосибирской области проведены 2947786 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 7409 обращений.

Фото: pixabay.com автор: wir_sind_klein

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : пандемия закон депутаты власть вакцинация QR код


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