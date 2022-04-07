Законопроект, позволяющий обналичивать до 5% маткапитала всем его получателям, планируют внести в Госдуму

В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, независимо от их дохода, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, рассказала один из его разработчиков, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Согласно пояснительной записке к проекту, средства пойдут на «компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству. Там же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. По словам Буцкой, предполагается выдавать деньги однократно.

В 2022 году после индексации на первого рожденного или усыновленного ребенка выдается 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.

Как отметила Буцкая, зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами, и важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону.