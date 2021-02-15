«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Новосибирское АО «Зап-СибТранстелеком» («ТТК-Западная Сибирь») в связи с изменением приоритетного направления деятельности приняло решение о передаче сети внутризоновой связи московской АО «Компания ТрансТелеКом», говорится в сообщении, поступившем клиентам новосибирской компании (есть в распоряжении редакции). Московский оператор предоставляет услуги связи с 1 февраля 2021 года. Условия оказания услуги и тарифы на услуги внутризоновой связи не меняются, подчеркивается в уведомлении. Документ подписан генеральным директором АО «Зап-СибТранстелеком» Олегом Низомиддиновым.

— АО «Зап-СибТранстелеком» является дочерним предприятием АО «Компания ТрансТелеКом». Передача внутризоновых сетей связи носит характер внутренней реорганизации и никак не отразится на привычно высоком качестве оказания услуг. ТТК продолжит оказание абонентам всех услуг по всем существующим тарифам, — пояснили в пресс-службе АО «Компания ТрансТелеКом» в ответ на запрос Infopro54. — «Компания ТрансТелеКом» планомерно совершенствует качество услуг. Мы регулярно проводим модернизацию технологической инфраструктуры, разрабатываем выгодные моно- и пакетные предложения, ориентированные на потребности различных целевых групп.

Уточнить, в чем заключаются «изменения приоритетного направления деятельности «Зап-СибТранстелеком», в момент публикации материала в компании не смогли, но в пресс-службе отметили, что «ТТК по-прежнему остается поставщиком телекоммуникационных решений для клиентов В2С, В2В и В2О».

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК — ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций компании. ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76000 км и пропускной способностью более 1,5 Тбит/с. ТТК предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам на всей территории страны, говорится на сайте оператора. Приоритетным направлением бизнеса ТТК является предоставление услуги широкополосного доступа в интернет на розничном рынке в регионах России. На сегодняшний день компания располагает собственной уникальной инфраструктурой доступа к 4,6 млн российских домохозяйств, абонентская база ТТК превышает 1,1 млн абонентов.

ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК-Западная Сибирь) — региональное предприятие компании ТТК, одного из крупнейших российских операторов связи. «ТТК-Западная Сибирь» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг корпоративным и частным клиентам на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности «ТТК-Западная Сибирь» составляет более 8211 км.

Приоритетное направление деятельности «ТТК-Западная Сибирь» — предоставление услуги широкополосного доступа в интернет для частных лиц, малого и среднего бизнеса по технологии Ethernet на базе сети FTTB (Fiber To The Building — оптоволоконный кабель до здания), уточнятся на сайте компании.