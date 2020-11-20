Заплатите налоги картой Банка «Левобережный» не выходя из дома

Налоги нужно уплатить всем владельцам квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств. С 2019 года ФНС рассылает налоговое уведомление без заполненной квитанции для оплаты. Все реквизиты платежа – номер счета получателя, уникальный идентификационный номер (УИН), штрих-код, QR-код и пр. – указываются непосредственно в уведомлении. Обратите внимание: если не произвести оплату до 1 декабря, то налоговая инспекция начислит вам пени.

Заплатить налоги можно следующими способами:

Через интернет-банк BL-Online или лично в отделении Банка «Левобережный» (ПАО) по реквизитам. На портале «Госуслуги» по УИН. Используйте сервис «Оплата по квитанции»: укажите УИН и оплатите начисления с помощью дебетовой или кредитной карты Банка «Левобережный» (за операцию начисляется кешбэк). В личном кабинете налогоплательщика ФНС. Также можно оплатить банковской картой и получить кешбэк. Через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС, без регистрации в кабинете налогоплательщика. Оплатить можно с карты Банка «Левобережный» (начисляется кешбэк) или через интернет-банк BL-Online. Также есть возможность сформировать квитанцию на оплату. Заплатить можно как за себя, так и за родственников или близких.

Выбирайте дистанционные сервисы, чтобы экономить время и беречь свое здоровье в непростой эпидемиологической обстановке.

Фото предоставлено пресс-службой банка