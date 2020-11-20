Проблемы, которые копились почти 30 лет, наскоком решить не получится

— Сергей Валентинович, на октябрьской сессии горсовета депутаты 7 созыва приняли корректировки в правила землепользования и застройки Новосибирска. Насколько сейчас проработаны эти правила?

— На мой взгляд, дело в не в правилах, а в условиях их применения. Есть совершенно понятный механизм который реализовывался в нашей стране много лет: когда застройщику предоставлялся участок под строительство дома, ПОСЛЕ ТОГО как определялось, в какую школу, детский сад пойдут местные дети, куда они будут ходить в спортивные секции, на внешкольные занятия — то есть сначала создавалась социальная инфраструктура, а потом вокруг нее росли многоэтажные дома. Вспомните, раньше по городу была рассыпана частная застройка, а внутри нее стояли каменные школы. Именно таких принципов градостроительной политики придерживался великий сибирский архитектор Андрей Крячков, проектировавший Новосибирск, Омск и Томск. Но потом эта система была разрушена. Да, сейчас у нас в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) Новосибирска часто рисуется картинка: здесь будет детский сад, школа и т.д., потом расположенный рядом участок передается застройщику под высотное жилье, а площадка, зарезервированная под соцобъект, используется для складирования стройматериалов, размещения техники, будки для строителей и т.д. Позже она приводится в порядок и тихо остается в пользовании компании, либо ТСЖ дома. Да, площадка формально принадлежит муниципалитету, но у него нет денег для строительства соцобъекта. Особенно эта ситуация характерна для центральной части Новосибирска, где дефицит свободных земельных участков. Именно этот принцип предоставления земли после принятия новых ПЗЗ совершенно не изменился.

На мой взгляд, сегодня необходимо все свободные участки в центральной части города «выкрасить» в красный цвет, чтобы дать понять застройщикам — это место только под социальные объекты: школы, поликлиники, детсады, под парковочные места. Если такое решение не принять, то проблема с каждым годом будет становиться все более острой. Только на сегодняшний день в центре Новосибирска проживают около 80 тысяч человек, а работают около 250 тысяч. И большинство работающих родителей хотели бы завозить детей в сад/ школу по дорогу на работу, то есть тоже ищут места в школах и детсадах в центре города.

— И как изменит ситуацию четкое закрепление функциональной принадлежности участков?

— Считаю, что застройщики, которые хотят строить в высокоурбанизированной части Новосибирска жилье в рамках комплексного развития территории, должны брать на себя дополнительную нагрузку в виде строительства соцобъекта. Причем не в отдаленной перспективе, а в реально прописанные сроки. Скажете, сегодня это невозможно? Экономика не позволит? А почему тогда подобный механизм реализуется в Кольцово? В наукограде застройщик сразу закладывает строительство домов, школы с тремя спортивными залами, детских садов с 12 импортными площадками, благоустройство — и получается гармоничное освоение территории. И экономика сходится.

— У депутатов есть возможность повлиять на эту ситуацию?

— Безусловно, на своем округе каждый депутат собирает информацию о нарушениях градостроительных правил. Не всегда это удается сделать оперативно в интересах территории. На мой взгляд, причиной тому недостаточное информирование жителей о планах застройщиков. К примеру, на сайте мэрии размещается информация о строительстве нового дома или об уменьшении парковочных мест, увеличении коэффициента застройки, и объявляются общественные слушания. Как жители должны узнать об этом? Далеко не все регулярно просматривают сайт муниципалитета, следят за обновлением нормативной базы. Почему не оповестить старших по дому, собрать жителей и прояснить ситуацию до начала строительства, чтобы на корню урегулировать все возможные проблемы? Этим должен заниматься департамент имущественных и земельных отношений мэрии, департамент строительства, где работают специалисты нужной квалификации, а депутаты будут контролировать процесс.

К сожалению, сейчас часто бывает, что в городе строится жилье без парковок, как в районе Заельцовского парка. Либо парковки продаются, в том числе жителям других домов, а остальные бросают машины где придется. Когда мы работаем с жителями, то ходим по всей территории ножками, изучаем волнующие людей проблемы. А департаменты мэрии выдают разрешения на застройку, на уменьшение парковочных мест, перекрытие дороги не выезжая на место, основываясь только на документах, которые им предоставляет застройщик. На своем округе я столкнулся с таким примером по адресу ул. Ломоносова, 55. Застройщик прихватил муниципальную территорию и перекрыл все выезды. Да, он решает свой локальный вопрос строительства высотного жилого дома, но не прислушивается к мнению и нуждам людей, проживающих в первой очереди здания. Я писал письма мэру, в департамент строительства, начальнику управления архитектурно-строительной инспекции Евгению Улитко с просьбой приостановить строительство до решения этого вопроса. Думаете, кто-то остановился? Конечно, нет.

Но в итоге мне удалось привезти на площадку заместителя мэра Алексея Кондратьева и начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталия Столбова. Они посмотрели, в какой ситуации оказались граждане, и согласились со мной, что так территорию осваивать нельзя. Теперь нужно, чтобы чиновники и мэрия набрались смелости приостанавливать строительство подобных объектов для решения возникающих вопросов, в том числе для формирования карты социальных объектов города.

— Сейчас обсуждаются проекты по реновации территорий промпредприятий, частного сектора, старых пятиэтажек, где можно заложить принцип по созданию новых соцобъектов в качестве обязательного…

— С одной стороны, да, это было бы правильно. Главное, чтобы в мэрии понимали, что это необходимо сделать — и делали. С другой стороны, как это скажется на экономике самих проектов? Снос частного сектора и тем более пятиэтажек — это и без того очень большие расходы, а тут еще социальная нагрузка. Здесь все нужно четко просчитывать и анализировать.

— Есть ли у горсовета нового созыва планы по внесению предложений об изменении ПЗЗ?

— Обсуждение планов застройки и землепользования в Новосибирске продолжается. По моей информации, сейчас сняты предложения по зонированию примерно по 10% участков, расположенных в разных районах города. Там, где у депутатов возникало больше всего вопросов. Но нужно понимать, насколько глубока пропасть уже содеянного. К сожалению, то, что мы сегодня получили в центре Новосибирска, — это бомба замедленного действия, которая формировалась десятилетиями, и быстро этот вопрос сейчас не решить. Большую часть негатива от этой ситуации снимают депутаты округа, пытающиеся достучаться до чиновников. Именно к нам на прием приходят мамы с детьми, которые ругаются, что вместо детской площадки, детского сада или школы во дворе дома появляется новая высотка. Очень бы хотелось, чтобы мэрия это поняла, услышала каждого депутата, являющегося носителем информации о своей территории.

Насколько мне известно, сейчас депутаты нового созыва каждый на своем округе изучают ситуацию по участкам застройки, по зонированию территории в ПЗЗ. Более детально в этом направлении, конечно, работает профильная комиссия горсовета, которая будет аккумулировать все предложения. Надеюсь, что в новом созыве нам удастся решить хотя бы часть вопросов, связанных с ПЗЗ, градостроительной политикой. Почему часть? Я трезво оцениваю ситуацию и еще раз подчеркиваю — проблемы, копившиеся почти 30 лет, наскоком решить не получится.

Фото предоставлено из личного архива Бондаренко С.В.