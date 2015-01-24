Заработала онлайн-карта, позволяющая следить за уборкой снега

Новый сервис портала «Мой Новосибирск» позволит следить за снегоуборочной техникой.

На сайте «Мой Новосибирск» (map.novo-sibirsk.ru) департаментом связи и информатизации мэрии создан новый раздел, благодаря которому можно следить за перемещением снегоуборочной техники в режиме онлайн, сообщает пресс-служба новосибирской мэрии.

Чтобы увидеть информацию о том, какую улицу убирают в данный момент, вид техники, её количество и т. д. необходимо зайти в раздел «Транспорт», подраздел «Дорожно-эксплуатационные управления». Далее следует нажать на ярлык интересующего ДЭУ и перейти по гиперссылки «Спецтехника ДЭУ на карте».

— В настоящее время к системе уже подключены шесть городских дорожно-эксплуатационных учреждений. Предполагается, что после её доработки, у жителей появится возможность увидеть на карте график уборки конкретной улицы, — добавляют в пресс-службе мэрии.

Фото: map.novo-sibirsk.ru

Антон Сенопальников