Заработала онлайн-карта, позволяющая следить за уборкой снега

Новый сервис портала «Мой Новосибирск» позволит следить за снегоуборочной техникой.
На сайте «Мой Новосибирск» (map.novo-sibirsk.ru) департаментом связи и информатизации мэрии создан новый раздел, благодаря которому можно следить за перемещением снегоуборочной техники в режиме онлайн, сообщает пресс-служба новосибирской мэрии.
Чтобы увидеть информацию о том, какую улицу убирают в данный момент, вид техники, её количество и т. д. необходимо зайти в раздел «Транспорт», подраздел «Дорожно-эксплуатационные управления». Далее следует нажать на ярлык интересующего ДЭУ и перейти по гиперссылки «Спецтехника ДЭУ на карте».
— В настоящее время к системе уже подключены шесть городских дорожно-эксплуатационных учреждений. Предполагается, что после её доработки, у жителей появится возможность увидеть на карте график уборки конкретной улицы, — добавляют в пресс-службе мэрии.
Фото: map.novo-sibirsk.ru
Антон Сенопальников
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Долго ждать, лучше бы уборку производили, тогда и разделы не нужны про уборку, нет ни уборки снега, ни вывоза его. Сгребают в огромные кучи там где чистят.
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