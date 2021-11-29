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Зарплата программистов выросла до 4,5 тысяч рублей в час

  • 29/11/2021, 18:16
Зарплата программистов выросла до 4,5 тысяч рублей в час
Сегодня российский рынок требует 220 тыс. IT-кадров высшей квалификации в год.

По словам директора фирмы «1C», члена наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Бориса Нуралиева, количество технических вакансий с 2020 года резко возросло, хотя IT-специалистов на самом деле готовится больше, чем школьных учителей и медиков.

— В настоящее время, в связи с острой нехваткой IT-специалистов, и особенно специалистов по системной корпоративной автоматизации (ERP), быстро растет уровень их зарплат. Мы рекомендуем партнерам цену в 3500-4500 руб. за час работы сертифицированного 1С: специалиста в зависимости от класса, — сообщил Нуралиев. И подчеркнул, что уже сегодня российский рынок требует 220 тыс. IT-кадров высшей квалификации в год.

При этом эксперт отметил важность федеральной программы «Кадры для цифровой экономики», благодаря которой вузы стали больше принимать на бюджетные места и готовить IT-специалистов.

— Еще недавно принимали 30 тыс. студентов в год, в этом году – 80 тыс., а к 2024 году планируется 120 тыс, — отметил эксперт.

Важное решение, на его взгляд: поступать на все IT-специальности, в том числе связанные с физикой, теперь можно по ЕГЭ по информатике. Выбирая между вступительным экзаменом по физике либо информатике, абитуриент может интенсивнее готовиться в выпускных классах по одной специальности и не бросать, к примеру, изучение информатики из-за того, что при поступлении в вуз необходимо ЕГЭ по физике, пояснил Нуралиев.

Повысить эффективность цифрового образования в России, по мнению эксперта, поможет переход на ускоренную подготовку в вузах, когда специализация начинается на 1-2 курсах. Эксперт также подчеркнул, что очень важно привлекать к преподаванию молодых специалистов, а также практиков из технологических отраслей, которые могут преподавать на базовых и партнерских кафедрах.

IV Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Технологическое лидерство: взгляд за горизонт» прошел 25-26 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства РЭУ им. Г.В. Плеханова. Участники форума — ведущие российские и зарубежные эксперты и практики в области цифровой экономики, ученые, предприниматели, представители федеральных органов власти.

Материал предоставлен IV Международным научным форумом «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» и его организатором — РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Фото: pixabay.com автор: Innovalabs

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : РЭУ им. Г.В. Плеханова программист ИТ-специалист зарплата


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