Новым главой Территориального управления автодорог назначен чиновник из ЖКХ

Владимир Воспанчук, ранее возглавлявший ресурсоснабжающее МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска в качестве кризис-менеджера, назначен руководителем территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Приказ о его назначении 29 ноября подписал министр транспорта региона Анатолий Костылевский. Эту информацию Infopro54 подтвердили в пресс-службе ТУАД.

До назначения в КБУ в 2018 году Воспанчук работал генеральным директором новосибирской управляющей компании ООО «ДВК».

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-руководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года. В настоящее время Чуманов и бывший замминистра Сергей Ставицкий по подозрению во взяточничестве находятся под стражей. Как уже сообщалось ранее, подозреваемые своей вины не признают, о чем они сообщали в комментариях в документальном расследовании Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт», вышедшего в середине мая на телеканале «Россия-24», с комментариями представителей следственных органов. На ряд нестыковок в сюжете обратили внимание и опрошенные корреспондентом Infopro54 новосибирские эксперты дорожной отрасли и политики — директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой», заслуженный строитель РФ Александр Барсуков, зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

До назначения в ТУАД Михаил Чуманов занимал должность заместителя гендиректора по развитию компании «Газпромнефть-Новосибирск».