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Зарплатные ожидания сибирских инженеров выше предложений работодателей

В Новосибирске в этой сфере на одно предложение примерно четыре соискателя.
  • 05/04/2019, 13:27
Зарплатные ожидания сибирских инженеров выше предложений работодателей

В этом году инженеры стали самыми востребованными специалистами в сфере «Производство» в Сибири. К таким выводам пришли аналитики сайта hh.ru.

— Сегодня зарплатные ожидания сибирских инженеров выше той суммы, которую им готовы предложить работодатели, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. — Но пока можно сказать, что пока эта разница не критична, 10-15% находятся в пределах нормы. В такой ситуации и работодатели и соискатели вполне могут договориться о вознаграждении, устраивающем все стороны. Но, если разница выше, например, в этом году так получилось в Омске, то понятно, что это серьезный «звоночек» для компаний: вполне может быть, что кандидаты уже не готовы работать за те зарплаты, которые предлагает работодатель. Такая ситуация еще может быть вызвана тем, что соискатели понимают свою востребованность.

Самый высокий конкурс на одно предложение для инженеров сегодня в Омске, Томске и Новосибирске: примерно четыре соискателя на предложение. Эти данные в пределах нормы, конкуренция с уклоном в сторону соискателей.

— Когда на одно предложение претендует менее четырех человек, то ситуацию можно назвать очень комфортной для соискателей: найти работу не сложно. Но, в Барнауле, Кемерово и Новокузнецке сегодня конкуренция среди соискателей еще ниже, — добавляет Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- Robert-Owen-Wahl

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