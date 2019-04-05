В Новосибирске «Лента» на Бердском шоссе открыла первый колбасный цех в истории компании, сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Отмечается, что сырье для производства (мясо и специи) компания закупает у местных поставщиков, при этом в продукцию не добавляют мясозаменителей (в том числе сою) и красителей, которые делают мясо привлекательнее визуально. Среди них: «Кудряшовский мясокомбинат», «Черепановский мясозаготовительный комбинат», птицефабрики «НПФ», «Октябрьская», «Коченёвская»; «Руно», «Дело Вкуса».

Производственные мощности проекта — переработка 3-х тонн мяса в сутки. Ассортимент формировался исходя из предпочтений покупателей, поэтому в компании уверены, что предлагают востребованные изделия. В данный момент на полках представлены 16 позиций: натуральные мясные деликатесы, копчёные, полукопчёные, варёные колбасы, сосиски и сардельки. В будущем ассортимент расширят до 63 позиций.

«Лента» ― первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. В Новосибирске компания имеет 7 гипермаркетов, 20 супермаркетов и 1 распределительный центр. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. На территории магазинов размещаются собственные производства кулинарных изделий (горячие блюда, закуски, выпечка). Рецептуры продукции создаются технологами компании.

Фото: пресс-служба министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства