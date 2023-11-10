Защита бывшего сенатора Лаптева запросила условный срок

Сегодня, 10 ноября, в ходе прения сторон в Октябрьском суде Новосибирска, защита экс-сенатора и депутата Заксобрания Владимира Лаптева запросила условный срок для обвиняемого.

Адвокат Лаптева Алексей Поздняков акцентировал внимание суда на состояние здоровья подсудимого — после проведенной операции ему необходимо обслуживание с высокотехнологичным оборудованием. По его словам, помещение подсудимого в колонию может привести к летальному исходу.

Напомним, рассмотрение уголовного дела Владимира Лаптева началось в августе 2023 года. Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с использование служебного положения в крупном размере, дача взятки должностному лицу и получение взятки в особо крупном размере.

Лаптев признал вину и заключил досудебное соглашение. Ранее гособвинение запросило для него девять лет в колонии строгого режима и штраф более 35 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Владимир Лаптев досрочно лишился депутатского мандата. За это решение проголосовали 55 депутатов.