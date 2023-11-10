9 из 10 вкладов клиенты открывают онлайн

С начала года спрос на онлайн-каналы для оформления депозитов и накопительных счетов вырос почти в 3 раза. Клиенты ВТБ открывают вклады онлайн в девяти из десяти случаев. Доля оформления онлайн-депозитов за десять месяцев года выросла на 20%.

Если в январе клиенты ВТБ дистанционно открывали 77% вкладов, то уже в октябре их доля составила 92%. Всего за десять месяцев клиенты ВТБ оформили онлайн свыше 3 млн депозитов и более 1,6 млн накопительных счетов.