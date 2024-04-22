Завершен первый этап проектирования бульвара Архитекторов в Омске. Об этом сообщили в консорциуме разработчиков, в которых входят группа Брусника, команда «Город решает», а также архитектурные бюро МЛА+ и TOBE. В соучаствующем проектировании приняли участие более 800 горожан, в том числе жители близлежащих домов, архитекторы, представители власти и бизнеса. Они высказались о том, как должно выглядеть обновленное общественное пространство.
На начальном этапе консорциум разработчиков провел онлайн-опрос, в котором горожане высказали свое мнение по благоустройству территории. На этом этапе было получено более 600 анкет с предложениями. Его итоги организаторы опубликуют на сайте проекта.
6 и 7 апреля на бульваре Архитекторов прошли исследовательские прогулки. Их организовали для жителей района и активных граждан, где они высказали свои предложения по будущему преображению территории и оценили возможности ее развития. В экскурсиях приняли участие 25 горожан.
Затем в Школе №7 состоялась проектная сессия по оценке предварительной концепции благоустройства. В ней приняли участие более 70 человек.
Стоит отметить, что омичи впервые участвовали в таком формате работы над проектом благоустройства. В мастерской взрослые и школьники могли познакомиться с предложениями архитекторов, а также пролоббировать важные для них площадки. И горожане обозначили ряд предпочтений:
Следующим шагом соучаствующего проектирования стали круглые столы с представителями бизнеса и департаментов администрации Омска, которые также заинтересованы в развитии территории. По мнению предпринимателей, для коммерческой привлекательности нового бульвара важно создать «чистое» пространство, оборудованное охранной системой, освещением и достаточным количеством урн.
Также своим мнением о предварительном проекте бульвара поделился архитектурный совет Омского отделения Союза архитекторов. Эксперты отметили центральную роль бульвара для Левобережья Омска, его масштабность и важный контекст для новых микрорайонов.
Были обозначены и «слабые стороны» территории: входная зона со стороны ресторана «Хуторок», а также развязка на ул. Крупской-Шаронова, которая разделяет бульвар.
Архитектурное сообщество уверено, что для решения задач благоустройства, важен комплексный подход к территории («от фасада до фасада»). Эксперты также предложили усилить контраст между природной поймой и более урбанизированной террасной частью проекта.
Напомним, проект благоустройства территории между парком 300-летия Омска и поймы Иртыша предусматривает создание привлекательного общественного пространства, которое свяжет два природных центра Левого берега. Благоустройство будет проведено на участке длиной почти 1,5 км — от ул. 70 лет Октября до Замарайки.
По словам организаторов, в начале лета будет составлен дизайн-проект благоустройства бульвара Архитекторов, к концу 2024 года будет готова проектная документация. Реализовать проект планируется в 2025 – 2026 году.
Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника
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