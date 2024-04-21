В Новосибирском зоопарке в честь праздника покормили манулов

В Новосибирском зоопарке имени Ростилава Шило торжественно отметили Международный день манулов.
Мероприятие, посвященное празднику, включало в себя не только конкурсы и викторины, но и показательное кормление питомцев.
Посетителям рассказали, что манул относится к семейству малых кошек. В сибирском зверинце они впервые появились в 1994 году, а уже на следующий год дали потомство. Кстати, вес новорожденных детёнышей всего 100 граммов.
Зоопарк в своем Телеграм-канале поделился милым видео с манулами. Судя по кадрам, краснокнижные кошки чувствуют себя прекрасно и наслаждаются вниманием посетителей.
Источник фото и видео: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru