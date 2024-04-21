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В Новосибирском зоопарке в честь праздника покормили манулов

  • 21/04/2024, 18:48
Автор: Алёна Пятенок
В Новосибирском зоопарке в честь праздника покормили манулов
21 апреля отмечается Международный день этих удивительных кошек.

В Новосибирском зоопарке имени Ростилава Шило торжественно отметили Международный день манулов.

Мероприятие, посвященное празднику, включало в себя не только конкурсы и викторины, но и показательное кормление питомцев.

Посетителям рассказали, что манул относится к семейству малых кошек. В сибирском зверинце они впервые появились в 1994 году, а уже на следующий год дали потомство. Кстати, вес новорожденных детёнышей всего 100 граммов.

Зоопарк в своем Телеграм-канале поделился милым видео с манулами. Судя по кадрам, краснокнижные кошки чувствуют себя прекрасно и наслаждаются вниманием посетителей.

Источник фото и видео: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский зоопарк Манулы


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